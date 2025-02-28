Gaziantep'te yakıt tankerinin patladı.. ölü ve yaralılar var

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.
Gaziantep'te Nizip Sanayi Sitesi 14. Cadde'de tamiratı yapılan yakıt tankeri bilinmeyen nedenle patladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Polis ekipleri olay yeri incelemelere devam ediyor.
#Patlama
#Gaziantep
#Gündem
#Tanker
#Yakıt