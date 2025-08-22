Gazze için harekete geçtiler

Gazze’de aylardır süren katliam ve açlığa dikkat çekmek için dünyanın farklı bölgelerinden İslam alimleri bugün İstanbul’da buluşuyor. İslam Alimleri Vakfı öncülüğünde, Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin desteğiyle düzenlenecek program, “İnsanlığın Ortak Sorumluluğu: Gazze” temasıyla 22-29 Ağustos arası düzenleniyor. Bugün Eyüp Sultan Camii’nde cuma namazının ardından yapılacak basın açıklamasıyla başlayacak; bir hafta sürecek programın sonunda, 29 Ağustos'ta Ayasofya Camii’nde kılınacak cuma namazının ardından sonuç bildirgesi dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Programa Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadağî ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yanı sıra Sudan eski Vakıflar Bakanı Prof. Dr. İsam Beşir, Irak Fıkıh Konseyi Başkanı ve Ebu Hanife en-Numan Camii İmamı Ahmed Hasan Taha, Avustralya Müftüsü İbrahim Salem Ebu Muhammed ile eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez gibi isimler katılacak.