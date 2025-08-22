Gazze için harekete geçtiler

50 ülkeden onlarca alim, kanaat önderi ve akademisyenin katılacağı “İnsanlığın Ortak Sorumluluğu: Gazze” çalıştayı bugün İstanbul’da başlıyor. Alimler, Eyüp Sultan Camii’nde cuma namazının ardından basın açıklaması yaparak çalışmalarına başlayacak. Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndaki çalıştay, 29 Ağustos'ta Ayasofya’da yapılacak açıklama ile son bulacak.
Gazze’de aylardır süren katliam ve açlığa dikkat çekmek için dünyanın farklı bölgelerinden İslam alimleri bugün İstanbul’da buluşuyor. İslam Alimleri Vakfı öncülüğünde, Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin desteğiyle düzenlenecek program, “İnsanlığın Ortak Sorumluluğu: Gazze” temasıyla 22-29 Ağustos arası düzenleniyor. Bugün Eyüp Sultan Camii’nde cuma namazının ardından yapılacak basın açıklamasıyla başlayacak; bir hafta sürecek programın sonunda, 29 Ağustos'ta Ayasofya Camii’nde kılınacak cuma namazının ardından sonuç bildirgesi dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Programa Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadağî ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yanı sıra Sudan eski Vakıflar Bakanı Prof. Dr. İsam Beşir, Irak Fıkıh Konseyi Başkanı ve Ebu Hanife en-Numan Camii İmamı Ahmed Hasan Taha, Avustralya Müftüsü İbrahim Salem Ebu Muhammed ile eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez gibi isimler katılacak.
18 ÇALIŞTAY DÜZENLENİYOR
Alimler, bugün Eyüp Sultan Camii’nde kılacakları Cuma Namazı sonrası bildiri okuyarak protestoda bulunacak. Yarın, katılımcı heyet başkanlarının yapacağı protokol konuşmalarıyla konferans başlayacak. Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndaki programda 24 Ağustos Pazar’dan 28 Ağustos Perşembe’ye kadar, Filistin’in merkezi meselelerini ele alan 18 paralel çalıştay düzenlenecek. Konferans, 29 Ağustos Cuma günü, Ayasofya Camii’nde cuma namazının ardından okunacak sonuç bildirgesi ile tamamlanacak.