Gazze'de gönül sofrasına ortak olun

İsrail saldırılarında yıkıma uğrayan Gazze, savaşın izlerine rağmen, Ramazan'ı heyecanla karşıladı. Türkiye'deki STK'lar da bölgede kurulacak gönül sofralarına ortak olacak.
SICAK YEMEK DAĞITILIYOR
Aylardır Gazze’de sıcak yemek dağıtımı yapan İHH İnsani Yardım Kuruluşu Ramazan ayında da faaliyetlerini sürdürecek. İHH Kuzey Afrika ve Orta Doğu Masası Koordinatörü Umut Bilgin, “Ramazan'ın gelmesiyle beraber mutfak sayımızı orada arttırdık. Şu anda 14 mutfak üzerinden günlük 170 bin kişi etli sıcak dağıtımı hedefliyoruz. Yine Gazze içerisinden 2-3 bin Ürdün ve Mısır tarafında ise yaklaşık, 10-15 bin arasında kumanya dağıtmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra yetim çocuklarımız için bayramlık kıyafet projemiz de var" dedi. Bilgin, hayırseverleri bağışta bulunmaya devet etti.
TDV 50 TIR DAHA GÖNDERECEK
Türkiye Diyanet Vakfı da Gazze’de insani yardımlarını aralıksız sürdürüyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana toplam 603 tır insani yardımla 5 milyon 582 bin 924 kişiye ulaştırdı. Ramazan ayında 50 tır daha insani yardım ulaştırılmayı planlanırken, iftar, sahur ve sıcak yemek dağıtımlarıyla 250 bin Filistinliye yardım ulaştırılması hedefleniyor. Hayırseverler, bağışlarını TDV'nin internet sitesi üzerinden yapabiliyor.