Gazze'de gönül sofrasına ortak olun

Aylardır Gazze’de sıcak yemek dağıtımı yapan İHH İnsani Yardım Kuruluşu Ramazan ayında da faaliyetlerini sürdürecek. İHH Kuzey Afrika ve Orta Doğu Masası Koordinatörü Umut Bilgin, “Ramazan'ın gelmesiyle beraber mutfak sayımızı orada arttırdık. Şu anda 14 mutfak üzerinden günlük 170 bin kişi etli sıcak dağıtımı hedefliyoruz. Yine Gazze içerisinden 2-3 bin Ürdün ve Mısır tarafında ise yaklaşık, 10-15 bin arasında kumanya dağıtmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra yetim çocuklarımız için bayramlık kıyafet projemiz de var" dedi. Bilgin, hayırseverleri bağışta bulunmaya devet etti.