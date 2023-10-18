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Gazze'deki katliam sonrası Türkiye harekete geçti: Gemi Hastane göndermeye veya Sahra Hastaneleri kurmaya hazırız

Gazze'deki hastane katliamı sonrası Türkiye harekete geçti. Türkiye olarak, bölgeye gemi hastane göndermeye, Gazze'de ya da Refah Sınır Kapısı'na yakın noktalarda sahra hastaneleri kurmaya hazır olduklarını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya hazırız." dedi.

Kenan Biter
08:40 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Gazze'deki katliam sonrası Türkiye harekete geçti

Gazze'deki katliam sonrası Türkiye harekete geçti

Sağlık Bakanlığı, Gazze’ye sağlık hizmeti vermek için harekete geçti.


Uluslararası sağlık örgütleri ile görüşmeler de devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye olarak, bölgeye gemi hastane göndermeye, Gazze'de ya da Refah Sınır Kapısı'na yakın noktalarda sahra hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya hazırız." ifadesini kullandı.a, ''Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya hazırız." dedi.


Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle;

Gazze’de Al-Ahli Arab Hastanesine yapılan insanlık dışı saldırının ardından Dünya Sağlık Örgütü’nün en üst yöneticileri dâhil olmak üzere birçok uluslararası muhatabımla telefon diplomasisi gerçekleştirdim. İnsan sağlığına hizmet eden kurumların hangi şartlarda, hangi gerekçe ile olursa olsun saldırıya maruz kalmasının kabul edilemeyeceği düşüncesi, yaptığım görüşmelerde temel nokta oldu. Bu saldırıya tepkisiz kalmamız asla mümkün değildir. Hasta ve masum insanların çaresizliği, dünyanın bir kısmının görmezlikten geldiği, üstlenmekten kaçındığı vicdani görevi bilhassa bize yüklemektedir.


Türkiye olarak, bölgeye Gemi Hastane göndermeye veya Gazze’de ya da Refah Sınır Kapısına yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya ve bu hizmeti yürütmeye hazırız. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile yaptığım görüşmede bölgenin sağlık hizmetleri konusunda desteklenmesinin acil ve elzem olduğunu belirttim. Bu çalışmaları yürütmek üzere eğer karar verirse DSÖ ile birlikte hareket etmeye hazırız. Yaptığım görüşmelerimde Dünya Sağlık Örgütü’nün de bu anlamda tarihi bir sorumluluğu olduğunu ısrarla belirttim. Bu noktadaki görüş ve taleplerimiz EMRO Bölge Ofisi Direktörü Ahmed Al-Mandhari tarafından da olumlu karşılanmış olup, Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ile de istişare halinde ivedilikle ülkemizle işbirliği sürecinin başlatılması yönünde karar aldık. Bu yöndeki koordinasyon ve işbirliği çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.


Bu vesile ile tekrar ifade etmek istiyorum ki, her türlü diplomatik zorluklara rağmen; Türkiye; bebeklerin, çocukların, yaşlıların, masum insanların yanında olmaya daima devam edecektir. Yaşadığımız bu günler, insanın, insanlığın yanında yer alıp almama tercihinin yapıldığı tarihi günlerdir. Bizim, vicdanımızın sesinden başka dinleyeceğimiz ses yok. Biz çocuğu, yaşlısı, hastası, kadını ile Filistin halkını kardeş bilenleriz.



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#Gazze
#Fahrettin Koca
#Gemi Hastane
#Sahra Hastaneleri
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Gazze’de gerçekleştirilen hastane saldırısı Burdur’da protesto edildi