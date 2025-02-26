Gazze'nin tehciri kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova'yı kabul eden Erdoğan, Ürdün Haşimi Krallığı Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullah'la da bir görüşme gerçekleştirdi. Veliaht Prens'le görüşmede, Filistin başta olmak bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Gazzelilerin yerinden edilmesini amaçlayan planların kabul edilemeyeceği belirtilirken, Filistin'e destek konusunda mutabık kalındı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kongre sürecinin ardından diplomasi trafiğine devam etti. Önce Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova’yı kabul eden Erdoğan, daha sonra Ürdün Haşimi Krallığı Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullah’la görüştü.
İŞ BİRLİĞİMİZ ARTMALI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Türkiye ile Ürdün ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Ürdün’ün köklü bağlara sahip olduğunu, ilişkileri geliştirmek için iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonu artırmanın önemli olduğunu ifade etti.
GAZZE İÇİN ORTAK ADIM
Erdoğan Türkiye olarak, Gazzelilerin yerinden edilmesi ve çevre ülkelere gönderilmelerine ilişkin planın kabul edilemeyeceğini, Gazze’nin yeniden imarı için vakit geçirmeden kolları sıvamak gerektiğini belirtti. Görüşmede Erdoğan ile Ürdün Veliaht Prensi, Türkiye ve Ürdün’ün ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve Filistin’e destekle ilgili birlikteliğin önemi konusunda mutabık kaldı.
Vucic’ten doğum günü tebriği
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü. Erdoğan, iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın güçlendiğini, Türkiye'nin Sırbistan'da bir an önce yeni hükümetin kurulmasını, barış ve istikrarın sürdürülmesini temenni ettiğini belirtti. Erdoğan, savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliği alanlarının artırılması için ortaya konan ortak çabaların yakın zamanda meyvelerini vermesinin beklendiğini ifade etti. Vucic görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın (bugünkü) doğum gününü tebrik etti.