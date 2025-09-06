Gece yarısı pompalı tüfek dehşeti: Kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı

Olay, gece yarısı Kemalettin Mahallesi Eski Çerkezköy 1. Çıkmaz Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın depo kısmında oturan K.S. (42), henüz kimliği belirsiz bir şahıs tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu kanlar içinde kaldı.