Gece yarısı pompalı tüfek dehşeti: Kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı

Gece yarısı pompalı tüfek dehşeti: Kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı

00:526/09/2025, Cumartesi

00:526/09/2025, Cumartesi
IHA
Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tekirdağ'da oturduğu depoda pompalı tüfekle saldırıya uğrayan bir şahıs bacağından yaralandı. Kanlar içerisinde kalan şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı oturduğu depoda pompalı tüfekle saldırıya uğrayan bir şahıs, kanlar içinde hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece yarısı Kemalettin Mahallesi Eski Çerkezköy 1. Çıkmaz Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın depo kısmında oturan K.S. (42), henüz kimliği belirsiz bir şahıs tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu kanlar içinde kaldı.

Bacağından yaralanan K.S., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tüfeği çarşafa sarıp kaçmış

Olayı gerçekleştirdiği pompalı tüfeği, çarşafa sarıp kaçtığı iddia edilen saldırganın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.



