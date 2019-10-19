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ANKARA

Gel de CHP’ye anlat!

Harekât başlamadan önce “Ne işimiz var Suriye’de?” diyerek ortalığı velveleye veren CHP fena dağıttı. Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, “Türkiye’nin kazanımı büyük” ifadesini kullanırken, Abdüllatif Şener, “Ne kazancı be!” dedi. Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay da, “Kaybettik!” korosunda yer aldı.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
CHP Genel Merkez Binası
CHP Genel Merkez Binası

ABD ile yapılan anlaşma, harekât başlamadan önce "Ne işimiz var Suriye'de? Önce diplomasi..." gibi söylemler kullanan CHP'yi alabora etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Türkiye istediğini aldı. Kazanımlarımız güçlü" derken, aynı partinin eski-yeni bazı milletvekilleri anlaşmayı eleştiren yorumlarda bulundu. CHP'li eski vekillerden Ali Özgündüz, Türkiye'yi PKK/PYD ile anlaşma yapmakla suçlarken, "Rezalet! ABD'nin dediği oldu" diye yazdı. CHP'li Tuncay Özkan, harekâta ara verilmesine içerlemiş bir görüntü çizerken Mustafa Balbay da Türkiye'nin hiçbir kazanımı olmadığını, ABD ve PKK'nın kazadığını iddia etti.

PROF'DAN GERİ VİTES!

CHP'li Ceyhun İrgil ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şu sözlerle suçladı: (Yazım hataları kendisine ait) "Fetih suresi, hamaset, kararlı açıklamalar, 'kimse bizi döndüremez' demeçleri... ve ABD geldi, tehdit etti ve iş bitti geride, 40 şehit, Kırılan onurumuz, MEKTUP, Hakaret, Tehdit, Milyarlarca dolarlık harcama ve örselenmiş ekonomi kaldı." Bu ifadeler İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray tarafından da paylaşıldı. Bir dönem adı CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak geçen Prof. Dr. Özgür Demirtaş da koroya katıldı. Sosyal medya hesabından 'R' harfini paylaşarak Türkiye'nin geri adım attığı imasında bulunan Demirtaş, tepkiler üzerine mesajını sildi.

'NE KAZANCI? BE!'

Anlaşmanın PKK'ya yaradığını iddia eden Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ise "Hiçbir Mehmetçiğimizin burnunun kanamasını istemeyiz. Ancak ABD, varılan mutabakatla pkk veya PYD'lileri kurtardı bu kesin. Fakat benim kanıma dokunan ABD başkan yardımcısının, benim cumhurbaşkanımla eşit statüde tutulmuş olması. Masadaki oturma düzeni böyle bir görüntü veriyor" diye yazdı. CHP’li Abdüllatif Şener ise şu iddiada bulundu: "Hala kazan-kazan politikasından söz edenler var. Ne kazancı be kardeşim! Suriye'de insanlık kaybetti. Suriyeyi yağmalayanlar insanlığını kaybetti. Vicdanını kaybetti. Beş gün içinde, YPG 20 mil güneye çekilecek, Beş gün Barış Pınarı’na ara verilecek, ardından durdurulacak. Bu arada Suriye Devleti, Güvenli Bölgeye doğusundan batısından yerleşmekte. Suriye'de Fırat'ın doğusunda artık Türkiye, ABD, Rusya, Suriye Devleti, PYD ve IŞİD var."

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