Geleceğin basketçileri bu merkezde yetişecek

İstanbul Zeytinburnu'nda inşa edilen ve açılışı pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Basketbol Gelişim Merkezi, Yeni Şafak’a kapılarını araladı.





TAKIMLARIN YENİ YUVASI

Modern ve teknolojik altyapısıyla dikkat çeken Basketbol Gelişim Merkezi, hem erkek hem de kadın milli takımlarının yanı sıra altyapı takımlarının da yeni evi olacak. Basketbol Gelişim Merkezi, 10 bin kişilik ana salonu, bin kişilik antrenman ve maç salonu, 3 adet 500 kişilik altyapı salonları ve basketbol lisesi ile dünyada eşine az rastlanır bir tesis olma özelliğini taşıyor. Basketbolun sadece oynandığı değil yaşandığı bir alan olarak tasarlanan merkezde 417 adet otomobil ve 25 otobüs kapasiteli otopark alanı bulunuyor. Aynı zamanda merkezde sporcuların konaklaması için 124 odalı bir otel dizayn edildi. Bu otelde milli takım oyuncuları antrenman ve maç günlerinde maksimum 10 günlük konaklama imkanı sağlayacak.





LİSE GELECEK YIL AÇILACAK

Basketbol üzerine birçok ayrıntının düşünüldüğü merkezde 8 derslikten oluşan ve 200 öğrenci kapasitesinin bulunduğu bir lise için de çalışmalar sürüyor. Lisenin önümüzdeki yıl eğitim-öğretime açılması planlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokolde lise müfredatının yanında öğrencilerin basketbol alanında gelişmelerinin sağlanacağı ek dersler eklenecek.





EFES VE GS'NİN MAÇLARI BURADA

Öğrenciler burada eğitim aldıklarında milli takımlarda çalışan sporcularla birebir görüşme imkanı bulacak. Teorik bilgilerle saha çalışmalarının harmanlandığı bu merkezde, öğrenciler gönüllü olarak antrenörlerin ve sporcuların yanında görev alacak. Aynı zamanda Anadolu Efes ve Galatasaray antrenmanlarını burada yaparak tüm lig ve Avrupa maçlarını burada oynayacak. Aynı zamanda merkezde bulunan ana salon, EuroLeague, Basketbol Şampiyonlar Ligi ve ulusal lig gibi prestijli maçlara ev sahipliği yapacak.





PRESTİJLİ MAÇLAR OYNANACAK

Basketbol lisesi, milli takımlar, altyapılar ve ana salonun aynı çatı altında toplandığı dünyadaki ilk merkez, 24 saat durmayacak. Basketbol Gelişim Merkezi, 15 bin metrekarelik yeşil alanı, etkinlik alanları, kafe ve restoranlarıyla şehre hem ekonomik, hem de sosyal açıdan katkı sağlayacak bir merkez olarak inşa edilmiş. Hem sportif hem sosyal bir buluşma noktası olarak halkın kullanımına açıldı. Öte yandan ana hatlarıyla hizmete sunulan merkezde eksikler halihazırda tamamlanmaya çalışılıyor.

124 odalı otel

Merkezde, sporculara özel tasarlanan 124 odalı otel, kamp merkezi ve fitness salonu bulunuyor. Otelde milli takımlarla maçı olan yabancı takım oyuncuları da konaklayabilecek. Bunlara ek olarak altyapı oyuncuları da bu tesiste konaklayabilecek. Otelde, sporcuların konforunun sağlanması için birçok imkan sunuluyor. Otelin içinde 200 kişilik konferans salonu, 100 kişi kapasiteli 2 toplantı salonu ve fitness salonları bulunuyor.

Basketbol müzesi ve kütüphane

Basketbol Gelişim Merkezi’nde hem kütüphane hem de müze inşa edildi. Basketbol Kütüphanesi, akademik çalışmalar için uygun bir atmosfer sunacak, araştırmacılara, öğrencilere ve basketbola gönül verenlere geniş bir kaynak sağlayacak. Basketbol Müzesi ise gelecek nesillere basketbol sevgisini, geçmişini ve tarihini anlatacak. 2 katlı dizayn edilen müzenin alt katı çeşitli spor mağazalarını bünyesine barındıracak. Spor severler hem alışveriş yapıp hem de sosyalleşecekleri bir alan oluşturuldu.











