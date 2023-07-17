Gelecek Partisi Genel Başkan Danışmanı Cuma İçten 'Seçimler başarısızlıktır' diyerek partisinden istifa etti

Gelecek Partisi Genel Başkan Danışmanı Cuma İçten partisinden istifa etti.
Gelecek Partisi Genel Başkan Danışmanı ve Diyarbakır eski Milletvekili Cuma İçten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu.
İktidar ve muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüreceğini belirten İçten, buna artık bireysel olarak devam edeceğini ifade etti.
Seçimlerin muhalefet için bir kayıp olduğunu söyleyen İçten, “Hatalarının bedelini ödemeden siyasete devam etmek siyasal tarihte çok da doğru sonuçlar doğurmayacağı inancındayım” dedi.