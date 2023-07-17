|
Gündem

Gelecek Partisi Genel Başkan Danışmanı Cuma İçten 'Seçimler başarısızlıktır' diyerek partisinden istifa etti

Gelecek Partisi Genel Başkan Danışmanı ve Diyarbakır eski Milletvekili Cuma İçten, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Seçimlerin başarısızlık olduğunu belirten İçten, "Sorumluluk sahibi olan biri olarak görevlerimden istifa etme kararı aldım" dedi.

15:04 . 17/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Gelecek Partisi Genel Başkan Danışmanı Cuma İçten partisinden istifa etti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Danışmanı Cuma İçten partisinden istifa etti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Danışmanı ve Diyarbakır eski Milletvekili Cuma İçten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İktidar ve muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüreceğini belirten İçten, buna artık bireysel olarak devam edeceğini ifade etti.

Seçimlerin muhalefet için bir kayıp olduğunu söyleyen İçten, “Hatalarının bedelini ödemeden siyasete devam etmek siyasal tarihte çok da doğru sonuçlar doğurmayacağı inancındayım” dedi.

'Sorumluluk sahibi olan biri olarak görevlerimden istifa etme kararı aldım'

İçten,
“Bu benim için de bir başarısızlıktır ve sorumluluk sahibi olan biri olarak görevlerimden istifa etme kararı aldım. Bu benim için özeleştiri yapacağım bir süreçtir. Gelecek Partisi'nde bulunan resmi tüm görevlerimden; genel başkan danışmanlığı, teşkilat başkan yardımcılığı, denetleme kurulu ve parti yönetim kurulu üyeliğinden Sayın Genel Başkan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'ndan müsaade alarak ayrılıyorum”
ifadelerini kullandı.

#Gelecek Partisi
#İstifa
#Cuma İçten
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AUZEF ders geçme notu hesaplaması