DEVA'da toplu istifa: İlçe teşkilatının tamamı partiden ayrıldı

DEVA Partisi Dinar İlçe Başkanı Burhanettin Yüksel istifa etti.
Geçtiğimiz günlerde DEVA Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Kadir Daylık, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Bir istifa haberi de Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden geldi.
DEVA Partisi Dinar İlçe Başkanı Burhanettin Yüksel, ilçedeki tüm üyelerle birlikte partiden istifa ettiğini duyurdu.
'İş yoğunluğum dolayısıyla üyelerimle beraber istifa ediyoruz'
Yüksel’in açıklamasında “Kurucusu olduğum Dinar Deva Partisi İlçe Başkanlığından ve Deva Partisi üyeliğinden gördüğüm lüzum üzerine ve iş yoğunluğum dolayısıyla üyelerimle beraber istifa ediyoruz. Desteklerini her zaman hissettiğim il başkanıma, İl yönetimine, ilçe başkanlarına, ve kıymetli Dinarlı hemşerilerime teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.