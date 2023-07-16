DEVA'da toplu istifa: İlçe teşkilatının tamamı partiden ayrıldı

Seçim sonrası DEVA Partisi'nde yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi. DEVA Partisi Karaman İl Başkanı Mustafa Burak Demirer, partisinin ilke ve kuruluş değerlerinden uzaklaştığını belirterek istifa ettiğini duyurdu. Demirer, "Gelinen noktada toplumsal sorunları okuyamaması ve milletimizin gerçek ihtiyaçlarına yönelik siyaset üretememesi sebebiyle ve ayrıca Deva Partisi üst yönetiminin kuruluş ilke ve değerlerinden oldukça uzaklaşılması sebebiyle yol ayrımına gelmiş bulunmaktayız." dedi.