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Gelecek Partisi’nde istifa depremi: Malatya'da tüm yöneticiler ve 880 üye partiden ayrıldı

Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Semih Aksoy, Malatya'da kendisinin yanı sıra partinin ilçe başkanları, kurulları ve 880 üyenin partiden istifa ettiğini açıkladı.

16:13 - 25/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:22 - 25/01/2024 Perşembe
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14 Mayıs seçiminde bekleneni veremeyenlerden biri de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu.


Davutoğlu, birlikte yola çıktığı arkadaşlarını da hayal kırıklığına uğrattı.


Seçimlerin ardından Davutoğlu'nun liderliğini yaptığı Gelecek Partisi'nde yaprak dökümü yaşanıyor.


İl başkanı ve ilçe başkanları istifa etti


Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ile 13 ilçe başkanı, partilerinden istifa etti.


İl Başkanı Semih Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı, kuruluşundan beri içinde bulundukları Gelecek Partisindeki görevlerinden ve üyelikten, gördükleri lüzum üzerine istifa ettiklerini belirtti.


880 üye de ayrıldı


Aksoy şu ifadeleri kullandı:

İşbu sebepten dolayı Malatya İl Başkanlığı, başkanlık kurulu, yönetim kurulu, etik kurulu, disiplin kurulu, 13 ilçe başkanı ve yönetim kurulları olarak ayrıca 880 üyemiz ile birlikte Gelecek Partisindeki tüm görevlerimizden istifa ediyoruz.



#Gelecek Partisi
#istifa
#Malatya
2 gün önce
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