Gelecek Partisi’nde istifa depremi: Malatya'da tüm yöneticiler ve 880 üye partiden ayrıldı

14 Mayıs seçiminde bekleneni veremeyenlerden biri de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu.





Davutoğlu, birlikte yola çıktığı arkadaşlarını da hayal kırıklığına uğrattı.





Seçimlerin ardından Davutoğlu'nun liderliğini yaptığı Gelecek Partisi'nde yaprak dökümü yaşanıyor.





İl başkanı ve ilçe başkanları istifa etti





Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ile 13 ilçe başkanı, partilerinden istifa etti.





İl Başkanı Semih Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı, kuruluşundan beri içinde bulundukları Gelecek Partisindeki görevlerinden ve üyelikten, gördükleri lüzum üzerine istifa ettiklerini belirtti.





880 üye de ayrıldı





Aksoy şu ifadeleri kullandı:





İşbu sebepten dolayı Malatya İl Başkanlığı, başkanlık kurulu, yönetim kurulu, etik kurulu, disiplin kurulu, 13 ilçe başkanı ve yönetim kurulları olarak ayrıca 880 üyemiz ile birlikte Gelecek Partisindeki tüm görevlerimizden istifa ediyoruz.







