Gemiler 2 hafta içinde çıkacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bloomberg’e verdiği röportajda Ukrayna tahılının sevkiyatı konusunda yapılan anlaşmaya ilişkin şunları söyledi:

“İki tarafın mutabakat sağlayarak bir araya geldiği bir anlaşma yapıldı. Bu, eğer sürdürülebilir, devam ederse, sadece Rusya ve Ukrayna değil, diğer ülkeler tarafından da desteklenirse, bundan sonra yeni ateşkes, esir mübadelesi ve barış anlaşmalarının zeminini hazırlayacak bir güven ortamı da inşa edebilir.”

SEVKIYAT İKİ ÜLKENİN DE MENFATİNE

Beklentinin, bütün tarafların anlaşma şartlarına tam bağlı kalmaları olduğuna işaret eden Kalın, “Tahıl sevkiyatı hem Rusya’nın hem Ukrayna’nın menfaatine. İki hafta içerisinde ilk gemilerin çıkmasını bekleyebiliriz. Bu, biraz da ülkelerin ne kadar hazır olduklarına bağlı. İki ülkenin ellerindeki tahıl miktarının yıl sonuna kadar toplam 40 ila 50 milyon ton arasında olması bekleniyor, öngörülüyor. 20-25 milyon ton kadar Ukrayna’nın, 25-30 milyon ton kadar Rusya’nın elinde tahıl ürünü olduğu tahmin ediliyor” değerlendirmesini yaptı.

OYNAT 01:03 Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması: Gıda krizi aşılarak fiyatlar aşağı çekilecek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarından çıkacak ilk tahıl yüklü gemilerin planlama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 'Müşterek Koordinasyon Merkezi vasıtasıyla yapılacak çalışmaların tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin aşılmasına, özellikle uzmanlar tarafından belirtildiği üzere fiyatların aşağı çekilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.' dedi. BiP'te paylaş

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