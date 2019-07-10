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İSTANBUL

Gemiyi yağmaladılar

Türkiye’nin ültimatomunun ardından Hafter Terör Örgütü’nün serbest bıraktığı 6 Türk evlerine döndü. Yeni Şafak’a konuşan Onur Çakır önce karakola ardından bir kampa götürüldüklerini anlattı. Çakır, gemiye döndüklerinde ise tüm eşyalarının çalınmış olduğunu söyledi.

Talha Menteş Yeni Şafak
Serbest bırakılan denizciler.
Serbest bırakılan denizciler.

Libya’da geçtiğimiz hafta Hafter Terör Örgütü tarafından alıkonulan gemi personeli 6 Türk Türkiye’nin girişimleriyle serbest bırakıldı. Serbest bırakılan gemiciler Onur Çakır, Mehmet Yılmaz Odabaşı, Eyüp Eryılmaz, Necmettin Demirhan, Eren Çakır ve Birol Kutlu, Libya’nın başkenti Trablus’tan önceki gece uçakla İstanbul’a geldi. Aileleri tarafından karşılanan gemiciler esir alındıkları 3 günü Yeni Şafak’a anlattı.

8 VATANDAŞIMIZ DAHA VARDI

Geminin kaptanı ve saha sorumlusu Mehmet Yılmaz Odabaşı, “Tanışmak için çağırdılar. Sonra esir aldılar” dedi. Odabaşı, “Yalova’dan 3 tekneyi Libya’ya götürdük. 5. gün askerlerin kontrol yapacağını öğrendik. Önce gelip gemiyi aradılar. Komutanlarının bizimle tanışmak istediğini söylediler. Sonra bizi çölün ortasında bir karakola götürdüler. Gece bizi bir kampa götürdüler. Orada 8 Türk daha vardı, işi bırakmış dönemiyorlardı” diye konuştu.

HAFTER’İN TÜRK AJANLARI

İki gün boyunca kampta kaldıklarını belirten Odabaşı, “Kampa geldikten sonraki gün ağır silahlı askerler geldi. Kapıyı tekmeleyerek içeri girdiler. Bizi diğer ülke vatandaşlarından ayırarak sıraya dizdiler. Sonra telefonlarımızı incelediler, o kampın içerisinde Hafter’in Türkçe bilen ajanları vardı. Hep etrafımızda dolanıyorlardı. Sürekli bizimle sohbet ederek bilgi almak istediler. Bize İstanbul’da nerede oturduğumuzu, Libya’da tanıdığımız olup olmadığı gibi sorular sordular” ifadelerini kullandı.

ÖNCE KARAKOLA SONRA KAMPA!

Onur Çakır'ın annesi (Huriye Çakır) ile kavuşma anı.

Türk işçilerden Onur Çakır Hafter üyelerini bağırıp çağırarak kendilerini baskı altına alındığını belirterek, önce karakola sonra da kampa götürüldüklerini ifade etti. Birol Kutlu ise kendilerine kötü muamele yapıldığını söyledi. Kutlu, “Kampta kalırken sesimizi duyurmak için görüntüler çektik. Orada bulunan ve Hafter’e çalışan bir Türk, hükümetimize küfürler etti. Görüntüleri çektiğimizi öğrenen askerler bizi öğlen saati kum fırtınasında saatlerce beklettiler. Daha sonra hükümetimizin girişimiyle bir şey yapamadılar Uçakla Türkiye’ye getirildik” dedi.

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