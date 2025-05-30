Genç KADEM’den Akseki’ye çıkarma

Program, Akseki Etnografya Müzesi ziyaretiyle başladı. Müze sorumlusu Mehmet Soylu, katılımcılara Akseki’nin kültürel mirasını ve müzede yer alan tarihi eserleri tanıttı. Müze gezisinin ardından grup, tarihi kervan yolunda yürüyüşe başladı. Yol boyunca katılımcılar, Akseki'nin taş evleri, doğal bitki örtüsü ve bölgenin tarihi geçmişine dair anlatımlarla zenginleştirilen bir rota üzerinde yürüdü. Tarihi kervan yolunda gerçekleştirilen bu anlamlı yürüyüş hem doğayla buluşmak hem de geçmişin izlerini hissetmek isteyenler için özel bir deneyim sundu.