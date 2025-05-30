Genç KADEM’den Akseki’ye çıkarma

Genç KADEM Antalya yaptığı etkinliklerle gençleri kültürel miras ve çevre bilinci konusunda bilinçlendiriyor.
Genç KADEM Antalya Temsilciliği Akseki’ye doğa ve tarih gezisi düzenlendi. Doğanın kalbinde yapılan etkinlikte katılımcılar Akseki’de 3 bin 600 metre tarihi kervan yolunu yürüdü ve Akseki Etnografta Müzesini gezdi.
Genç KADEM Antalya tarafından Akseki’de düzenlenen doğa gezisi, katılımcılara hem tarih hem de doğa ile iç içe unutulmaz bir gün yaşattı.
Etkinlik kapsamında doğanın ve tarihin kalbinde yer alan 3 bin 600 metrelik tarihi kervan yolu yürüyüşü gerçekleştirildi. Katılımcılar, tarihi doku ve doğanın eşsiz güzelliği eşliğinde keyifli anlar yaşadı.
Etkinliğe KADEM Vakfı Antalya İl Temsilcisi Zeynep Jane Kandur ve eşi Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamza Kandur’un yanı sıra Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve eşi, Akseki Kaymakamı Saliha Karataş ve eşi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Recep Baltacı ve eşi ile çok sayıda Genç KADEM gönüllüsü katıldı.
Tarihin rotasına yürüdüler
Program, Akseki Etnografya Müzesi ziyaretiyle başladı. Müze sorumlusu Mehmet Soylu, katılımcılara Akseki’nin kültürel mirasını ve müzede yer alan tarihi eserleri tanıttı. Müze gezisinin ardından grup, tarihi kervan yolunda yürüyüşe başladı. Yol boyunca katılımcılar, Akseki'nin taş evleri, doğal bitki örtüsü ve bölgenin tarihi geçmişine dair anlatımlarla zenginleştirilen bir rota üzerinde yürüdü. Tarihi kervan yolunda gerçekleştirilen bu anlamlı yürüyüş hem doğayla buluşmak hem de geçmişin izlerini hissetmek isteyenler için özel bir deneyim sundu.
Etkinlik, doğayla iç içe geçirilen zamanın yanı sıra katılımcılar arasında dostluk ve dayanışmayı da pekiştirdi. Genç KADEM Antalya, bu tür etkinliklerle gençleri kültürel miras ve çevre bilinci konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor.
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