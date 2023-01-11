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İSTANBUL

Kadına çok yönlü destek: KADEM’in Kadın Destek Merkezi açıldı

KADEM’in Kadın Destek Merkezi açıldı. Edirnekapı’daki merkez, istihdama ihtiyaç duyan, eğitim almak isteyen, hukuki konularda danışmanlık almak isteyen tüm kadınlara destek verecek. KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, merkeze başvuran kadınların ihtiyacının tespit edileceğini ve sonuna kadar takip edileceğini vurguladı.

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Rabia Şenol Yeni Şafak
Kadına çok yönlü destek: KADEM’in Kadın Destek Merkezi açıldı
​KADEM’in Kadın Destek Merkezi açıldı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) paydaş kurumların desteğiyle İstanbul’da yaşayan kadınların psiko-sosyal, ekonomik ve eğitime ilişkin sorunlarına çözüm üretmek için Kadın Destek Merkezi kurdu. Açılışı dün yapılan Edirnekapı’daki merkezde, kentte yaşayan, 15-29 yaş arası, eğitim ve iş yaşamında yer bulamamış genç kadınların; psiko-sosyal, ekonomik ve eğitime ilişkin sorunlarına çözüm üretilecek.

BERABER BİR YOL YÜRÜYECEĞİZ

Açılış töreninde konuşan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, merkezin işleyişine ve hangi alanlarda hizmet vereceğine yönelik şu bilgileri verdi: “Kadınlar ilk olarak bize başvurduklarında buradaki danışanlarımız, psikologlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımızla görüşüyorlar. Riskleri, ihtiyaçları, güçlü yanlarını, zayıf yanlarını beraber tespit ediyorlar ve beraber bir yolu yürümeye başlıyorlar. Kapıdan girdiği anda her kadının danışanıyla kendisini çizdiği özel bir rotası var. Bunlara ‘bireysel güçlendirme süreçleri’ diyebiliriz. Tabii bu süreçte gerekli olduğu hallerde biz onları ilgili kurumlara yönlendiriyoruz. Pek çok kurumla protokol halindeyiz. Oralarda sosyal haklarını öğreniyorlar ve bu erişimi sağlıyoruz. Kimi zaman eğitim ve istihdam anlamında eksikleri oluyor, bu anlamda destek veriyoruz. Ayrıca merkezimizde kurslar ve atölyeler de var. Kadınlara vakitlerini değerlendirip, iyi oluş hallerini hızlandıracak ortam sağlıyoruz. KADEM olarak hazırladığımız kitaplarla, yayınlarla, eğitimlerle onları destekliyoruz.”

PSİKOLOJİK DESTEK SAĞLANACAK

  • Kadınların ‘İyi olma’ halini güçlendirmek adına kurulan merkezde, istihdama ihtiyaç duyan, eğitim almak isteyen, ekonomik sorunlar yaşayan, hukuki konularda danışmanlık almak isteyen, psiko-sosyal desteğe ihtiyacı olan ya da herhangi bir konuda zihninde soru işaretleri olan kadınlara destek verilecek.

Her kadına özel bir çözüm bulunuyor

KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, açılışın ardından basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, merkezin, kadınların kapsamlı bir şekilde hizmet aldıkları bir proje olduğunu, çeşitli hizmetler verildiğini söyledi. Kadınların merkeze başvurarak kendi ihtiyaçlarını burada bulunan sosyal hizmet uzmanlarına ve psikologlara anlattıklarını ve ihtiyaç tespiti yapıldığını kaydeden Bayraktar, danışanların iradeleri esas alınarak bir çözüm yolu çizildiğini belirtti. Bayraktar çok çeşitli hizmetlerle kadınlara destek olunduğunu söyledi.

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