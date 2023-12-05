Gençler sanal bahis batağında

Virüs gibi yayılan bahis siteleri, özellikle gençler arasında kumar bağımlılığına yol açıyor. Kullanıcılar, sürekli kapatılmasına rağmen farklı adreslerden yeniden aktif edilen sanal kumarhanelere, kısa yoldan zengin olmak ya da kazanma hırsıyla yöneliyor. Bahis siteleri, ilk etapta oyuncuları yemlemek amacıyla yüksek bonuslar dağıtıyor. Kullanıcılar önce bonusları kullanarak kazanıyor. Ancak bonuslar bitince işler tersine dönüyor. Zararlarını telafi etmeye çalışanlar daha çok batıyor. Günün sonunda kumarda kazanan yine kasa oluyor.