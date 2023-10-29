Gençler ve ailelerine danışmanlık hizmeti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplumsal refah düzeyinin artması için önemli adımlar atmaya devam ederken, aile yapısını güçlendirecek yeni yol haritasını belirledi. Buna göre, milli ve manevi değerleri gözeterek sağlıklı nesillerin devamı için ve aileleri etkileyen olumsuzluklara karşı 18 yaş üzeri bireylere ve ailelerine sosyal hizmet merkezlerinde danışmanlık ve yönlendirme hizmeti verilecek. Ebeveynlere sağlıklı çocuk yetiştirme ve risklerden korunma bağlamında destek olacak çalışmalar yapılacak.

ZORBALIKTAN KORUNMA REHBERİ

Bakanlık, toplumun temel taşı olan ailenin korunması için yeni adımlar atacak. Bu kapsamda son yıllarda giderek artan dijitalleşmenin beraberinde getirdiği olumsuzluklara karşı bilgilendirme programları yapılacak. Medya ve Dijital Ortamların Aile Üzerindeki Etkisi Araştırması gerçekleştirilecek. Çocuklar ve ebeveynler için “Siber Suçlar ve Siber Zorbalıklardan Korunma Rehberi” oluşturulacak. Aile Eğitim Programı kapsamında yaş seviyelerine göre halk eğitimi veya kurs programları uygulanacak. Demografik ve sosyokültürel yapıyı belirlemek için Tek Çekirdek Aileler Araştırması gerçekleştirilecek.

KORUYUCU TEDBİRLER ARTIRILACAK

Çocuk işçiliğiyle mücadele çalışmaları uluslararası platformlarda yer alacak. Türkiye’nin “BM İttifak 8.7 Rehber Ülkeleri”nden biri olması sürecinde ulusal stratejik çalıştayı yapılacak. Çocuk adalet merkezlerinin sayısını artıracak formüller de zamanla hayata geçirilecek. Erken çocukluk döneminden başlamak üzere çocuklara verilen ihmal, istismar ve şiddet konularında farkındalık eğitimleri kapsamında 7-18 yaş grubuna yönelik eğitim modülleri hazırlanacak.







