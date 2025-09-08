Yeni Şafak
Gençlerbirliği'nden MHP lideri Bahçeli'ye makamında ziyaret

18:048/09/2025, Pazartesi
IHA
Sungur, Bahçeli’ye arkasında adı ve soyadının yazılı olduğu 06 numaralı formayı takdim etti.
Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur ve Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek kulüple ilgili bilgilendirmede bulundu. Ziyarette Türk futbolu ve Ankara sporu için keyifli sohbet yapıldı, futbol adına fikir alışverişinde bulunuldu.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur ve Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, kulüple ilgili bilgilendirme yapılarak başkent Ankara’nın Süper Lig’deki tek takımı olan Gençlerbirliği için destek istendi. Türk futbolu ve Ankara sporu için keyifli sohbetin yapıldığı, futbol adına fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye arkasında adı ve soyadının yazılı olduğu 06 numaralı formayı takdim etti.



