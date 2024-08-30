Gençlere insan hakları eğitimi

AK Parti, 18-30 yaş arası partililere insan hakları eğitim verecek. Kocaeli’de 9-17 Eylül arasında düzenlenecek İnsan Hakları Eğitim Kampı ile gençlerin insan hakları konusunda bilinçlenmeleri sağlanacak. Toplumsal sorumluluk bilinciyle donanmış bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunulacak. Kampta, insan hakları konusunda derinlemesine bilgi edinmeyi sağlayacak oturumlar olacak. Bakan ve genel başkan yardımcıları da gençlere tecrübelerini aktaracak.
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4 saat önce