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Gençlere insan hakları eğitimi

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 30/08/2024 Cuma
Güncelleme: 06:20 - 30/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AK Parti, 18-30 yaş arası partililere insan hakları eğitim verecek. Kocaeli’de 9-17 Eylül arasında düzenlenecek İnsan Hakları Eğitim Kampı ile gençlerin insan hakları konusunda bilinçlenmeleri sağlanacak. Toplumsal sorumluluk bilinciyle donanmış bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunulacak. Kampta, insan hakları konusunda derinlemesine bilgi edinmeyi sağlayacak oturumlar olacak. Bakan ve genel başkan yardımcıları da gençlere tecrübelerini aktaracak.


#AK Parti
#genç
#insan hakları
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