Gençlere terör uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından terör örgütlerinin eleman kazanmasını engellemek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla sahada da önemli bir faaliyet yürütülüyor. Bu kapsamda, gençlerin terör örgütleri konusunda daha bilinçli hareket etmeleri için çok yönlü bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.

BURS VE BARINMA BAHANESİYLE

Bu konuda eğitilen güvenlik görevlileri tarafından ulaşılan gençlere terör örgütlerinin, “yardım etme, kalacak yer ve burs ayarlama gibi bahanelerle öğrencilere yakınlaştıkları ve daha sonra bu ilişkiyi geliştirerek içlerine çekmeye çalıştıkları” anlatıldı. Öte yandan, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin dört bir yanında üniversiteler ziyaret edilirken, bu yıl salgın nedeniyle sadece 14 üniversiteye gidilebildi.

BİR ADIM DA GENÇLİK’TEN

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordineli bir şekilde yürütülen Genç Adımlar Kampa Projesi ile bugüne kadar bin 300’e yakın farklı bölgedeki öğrenciler bir araya getirildi. Öğrencilere, terör örgütlerinin eleman temin etme yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

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