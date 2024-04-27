Gıda güvenliğinde liderlik Türkiye’nin

Haziran ayında İsviçre’de yapılacak 'barış zirvesine' ilişkin de detayları paylaşan Büyükelçi Bodnar, zirveye 140 ülkenin davet edileceğini ve 10 maddelik bir planın masaya geleceğini söyledi. O maddelerden ikincisi ise gıda güvenliğine ilişkin. Bu konuda liderliği Türkiye üstlenecek. Zirvenin ardından gıda güvenliği konusunda Türkiye'de yeni bir zirvenin yapılmasının gündemde olduğunu bildiren Bodnar Ukrayna lideri Zelenski'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaktan memnuniyet duyacağını kaydetti.