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Gıda güvenliğinde liderlik Türkiye’nin

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, gıda güvenliği konusunda Türkiye’de bir zirve yapılmasının planlandığını bildirdi.

Canberk Doğan
04:00 - 27/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:05 - 27/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Vasyl Bodnar
Vasyl Bodnar

Aralarında Yeni Şafak’ın da bulunduğu bir grup gazeteciye konuşan Büyükelçi Bodnar, Rusya savaşına ilişkin son durumu anlattı.


TÜRKİYE'DE ZİRVE

Haziran ayında İsviçre’de yapılacak 'barış zirvesine' ilişkin de detayları paylaşan Büyükelçi Bodnar, zirveye 140 ülkenin davet edileceğini ve 10 maddelik bir planın masaya geleceğini söyledi. O maddelerden ikincisi ise gıda güvenliğine ilişkin. Bu konuda liderliği Türkiye üstlenecek. Zirvenin ardından gıda güvenliği konusunda Türkiye'de yeni bir zirvenin yapılmasının gündemde olduğunu bildiren Bodnar Ukrayna lideri Zelenski'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaktan memnuniyet duyacağını kaydetti.


#Ukrayna
#Ankara
#Türkiye
#gıda güvenliği
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