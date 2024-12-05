Gıda mirasımıza yedekli koruma

Gıda güvenliğinde önemli rol oynayan tohum ve bitki çeşitleri Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün (TAGEM) gen bankalarında korunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı aldığı tedbirle Anadolu’nun biyolojik çeşitliliğini barındıran gen bankalarında tohum, doku ve DNA’ları farklı tesislerde yedekleyerek korumaya alıyor. Böylece doğal afet, yangın veya beşeri nedenlerden oluşabilecek sorunlardan dolayı hiçbir bitki veya tohumun kaybedilmemesi amaçlanıyor. Ayrıca sürekli olarak yenilenen materyaller bozulmaya karşı da korunarak geleceğe aktarılmayı bekliyor. Anadolu coğrafyasına ait biyoçeşitliliği koruma amacıyla bin 334 türe ait 63 binin üzerinde materyal örneği Ankara Tohum ve Gen Bankası’nda, 3 bin 90 türe ait 58 bin 511 İzmir Ulusal Tohum Gen Bankasında muhafaza ediliyor. İki depoda toplamda 121 bin 515 çeşit tohum, doku ve DNA yer alıyor.





DİJİTAL BANKALARA AKTARILACAK

121 binin üzerindeki bitki tohum ve materyalleri dijital olarak dijital tohum bankalarına aktarılmaya başlanacak. Yapılacak olan bu dijital dönüşüm ile Türkiye’nin 81 ilindeki Ar-Ge uzmanları farklı çeşitlerin geliştirilmesinde bu verilerden faydalanarak daha hızlı çalışmalar yapabilecek. TAGEM tarafından geliştirilecek uygulama için tohum ve genetik materyalin karakterizasyon yapısını tespit etmek için bütçe planlama çalışmaları başlatıldı. Planlama çalışmalarının ardından dijital tohum bankasının da kısa süre içerisinde faaliyete geçmesi bekleniyor.





TAGEM DÜNYAYA EĞİTİM VERİYOR

Hem gen bankası hem de tarımsal araştırmalar konusunda dünyada pek çok ülkeden daha fazla ilerleme kaydeden TAGEM, makale sayıları ve uygulamaları ile birçok ülkeyi ikiye katlıyor. Bunun yanı sıra dünyanın farklı noktalarından Türkiye’ye gelen uzmanlar da bu konularda eğitiliyor. Geçtiğimiz yıl çoğunluğu Türk Cumhuriyetleri, Avrupa ve Afrika’dan olan 600 yabancı uzmana Türkiye’de eğitim verildi.



