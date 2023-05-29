Girdiği bütün seçimlerde milletin desteğini aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2002 yılından beri girdiği bütün seçimleri kazandı. Erdoğan, 2002 yılında iktidara geldiklerinden bu yana 16 seçimden de sandıktan zaferle çıktı. AK Parti yüzde 35.61'lik oy oranıyla birinci parti olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan da yüzde 49,5'lik oy oranıyla birinci aday olmasına rağmen salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim ikinci tura kalmıştı. Erdoğan ikinci turdan zaferle çıktı. 2019'da Erdoğan liderliğindeki AK Parti yüzde 44.33'lük oy oranıyla yerel seçimlerde birinci parti oldu.

HALKIN SEÇTİĞİ İLK CUMHURBAŞKANI

2018'de Erdoğan, yüzde 52.59 oy oranıyla ilk turda “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”nin ilk cumhurbaşkanı oldu. 2018'deki genel seçimlerde AK Parti yüzde 42,6 ile birinci parti çıktı.

2017 Anayasa değişikliği referandumunda "Evet" diyenlerin oranı yüzde 51.41 oldu.

2015 1 Kasım'da AK Parti yüzde 49.5’le tek başına iktidar oldu. 2015 7 Haziran seçimlerinde AK Parti yüzde 40.87 ile birinci oldu. 2014'te Erdoğan, yüzde 51.65’le Türkiye'de halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu.

HEP GALİP HEP KAZANAN

2014 yerel seçimlerinde yüzde 45’le birinci bir kez daha AK Parti oldu. 2011 genel seçimlerinde Erdoğan, yüzde 49.83 oy alarak üçüncü kez iktidar oldu. 2010 anayasa referandumunda Erdoğan yüzde 58’lik destek buldu. 2009 yerel seçimlerinde Erdoğan liderliğindeki AK Parti yüzde 39’la yine galip çıktı. 2007 Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesi referandumunda yüzde 69'la kabul edildi. 2007'de AK Parti, yüzde 46.58 oyla ikinci kez iktidar oldu. 2004 yerel seçimlerinde AK Parti yüzde 42’lik oyla belediyelerde üstünlük sağladı. 2002'de halk AK Parti’yi yüzde 34.29 oyla iktidara taşıdı.







