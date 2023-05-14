Giresun seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Giresun
Türkiye bugün cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. 08.00 itibarıyla tüm yurtta başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erdi. Seçim sonrası YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada, "Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır." dedi. Peki Giresun seçim sonuçları, Görele milletvekili seçim sonucu, Dereli cumhurbaşkanı seçim sonucu, Bulancak, Tirebolu, Alucra, Yağlıdere, Keşap cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçim sonuçları, partilerin oy oranları ne? İşte Giresun seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.
2023 seçimleri Giresun seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Giresun cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Giresun milletvekilleri burada yer alacaktır.