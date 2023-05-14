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Giresun seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Oy sayım işlemlerinin başlamasıyla 2023 Giresun seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulasında yerini alırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlamento seçimi için yarıştı. YSK verilerine göre Giresun 4 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, 2023 seçimlerinde Giresun'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak seçimi kazandı? Giresun milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Görele, Dereli, Bulancak, Alucra, Tirebolu Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

18:16 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Giresun

Giresun

Türkiye’de 14 Mayıs günü yaklaşık 60 milyon vatandaş
ve TBMM milletvekili genel seçimi için oy kullandı. Milyonlarca seçmen, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranlarını merak ediyor. Giresun seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı
dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Türkiye bugün cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. 08.00 itibarıyla tüm yurtta başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erdi. Seçim sonrası YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada, "Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır." dedi. Peki Giresun seçim sonuçları, Görele milletvekili seçim sonucu, Dereli cumhurbaşkanı seçim sonucu, Bulancak, Tirebolu, Alucra, Yağlıdere, Keşap cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçim sonuçları, partilerin oy oranları ne? İşte Giresun seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.

2023 seçimleri Giresun seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Giresun cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Giresun milletvekilleri burada yer alacaktır.


14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta
14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak yenisafak.com'da yer alan seçim sonuçları sayfasından güncel veriler ile takip edilebilecek. Vatandaşlar sandıkların kapanması ile, 'Kim kazandı? 14 Mayıs seçim sonuçları' şeklinde aramalarını yoğunlaştırdı. İşte seçim sonuçları, oy oranları ve 'Kim kazandı?' sorusunun yanıtı...

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Elazığ Seçim Sonuçları 2023: 14 Mayıs Elazığ Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları