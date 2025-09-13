Giresun'da çıkan yangında bir ton fındık kül oldu

Ramazan Bal’a ait, müştemilat olarak kullanılan depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler burada bulunan bir ton fındığı tamamen yaktı, kül etti.

Kundaklama ihtimalinden şüphelendiğini belirten Ramazan Bal, "Burası benim hem ahır hem de depo olarak kullandığım yerdi. Gece yarısı yangın çıktı, bir ton fındığım kül oldu. Kim, neden yaptı bilemiyorum ama durduk yere yangın çıkacak bir yer değildi. Jandarma ve itfaiye araştırıyor. Bir yıllık emeğim, geçimim yok oldu" dedi.