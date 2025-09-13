Yeni Şafak
Giresun'da çıkan yangında bir ton fındık kül oldu

Giresun'da çıkan yangında bir ton fındık kül oldu

11:0913/09/2025, Cumartesi
IHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı Harkköy köyünde gece yarısı çıkan yangında yaklaşık bir ton fındık kül oldu.

Ramazan Bal’a ait, müştemilat olarak kullanılan depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler burada bulunan bir ton fındığı tamamen yaktı, kül etti.


Kundaklama ihtimalinden şüphelendiğini belirten Ramazan Bal, "Burası benim hem ahır hem de depo olarak kullandığım yerdi. Gece yarısı yangın çıktı, bir ton fındığım kül oldu. Kim, neden yaptı bilemiyorum ama durduk yere yangın çıkacak bir yer değildi. Jandarma ve itfaiye araştırıyor. Bir yıllık emeğim, geçimim yok oldu" dedi.





