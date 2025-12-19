Yeni Şafak
Giresun'da otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu ölen bekçinin cenazesi defnedildi

15:3519/12/2025, Cuma
AA
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden bekçinin cenazesi toprağa verildi.

Dün akşam Yağlıdere-Espiye kara yolunun Hacımahmutlu köyü mevkisinde kullandığı otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Hüsrev Çoban (35) için Merkez Eski Cami'de tören düzenlendi.

Törene, Çoban'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yağlıdere Kaymakam Vekili ve Güce Kaymakamı Ali Can Uludağ, Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Üçtepe Belde Belediye Başkanı Harun Öztürk, Giresun Emniyet Müdür Yardımcısı Özer Barış Tosun ile vatandaşlar katıldı.

Bekçinin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçe merkezindeki aile kabristanlığına defnedildi.




