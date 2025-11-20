Gökyüzünde zorlu mesai: TEİAŞ ekipleri hatları helikopterle bakımdan geçiriyor

Türkiye genelinde yaklaşık 76 bin kilometreyi aşan elektrik iletim altyapısı kışa hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), ülke genelindeki elektrik iletim altyapısının kesintisiz ve güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamak amacıyla helikopter destekli çalışmalar yürütüyor. Helikoptere bağlı bir sepetle gökyüzüne yükselen uzman ekipler, yerden metrelerce yukarıda hatların bakım ve onarımlarını yapıyor. Bu çalışmalar, özellikle kış aylarında hatlarda kar ve buz yükü nedeniyle meydana gelebilecek kesintilerin önüne geçmek amacıyla sonbahar aylarında yoğunlaşıyor. Türkiye’de ve yurt dışında özel eğitim alan 25 kişilik uzman ekip, 154 bin ile 400 bin volt seviyesindeki yüksek gerilim hatlarında dönüşümlü olarak korkusuzca görev yapıyor.