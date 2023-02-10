Gölbaşı Belediyesi depremzedeler için seferber oldu: 172 araç 23 TIR 187 gönüllü vatandaş yola çıktı

Kaymakamlıkla koordineli şekilde vatandaşların da destek olduğu ilk tır daha önce ivedilikle hazırlanarak afet bölgesine doğru yola çıkmıştı. Gölbaşı Belediyesi’nin kendi imkânlarıyla hazırladığı tırlar Fen İşleri Müdürlüğü’nden kalkarak deprem bölgesine hareket etmeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’nde Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek öncülüğünde ve koordinasyonunda oluşturulan kriz masasında düzenli şekilde toplantılar, yapılanlar ve yapılacak olanlar konuşulup hızla aksiyon alınıyor.

Başkan Şimşek’ten Yardım Merkezlerine Ziyaret

Mevlana Camii otoparkında, Paylaşım Noktası’nda ve İncek Ek Hizmet Binası’nda bulunan yardım merkezlerinde yardım kolileri hazırlanıyor. Yardım merkezlerini dolaşan Ramazan Şimşek, çalışmalara katıldı. Yunus Emre Kültür Merkezi, ihtiyaç doğrultusunda Kızılay için Kan Bağış Alanı haline getirildi. Stoklar dolduğu için Kızılay tarafından vatandaşlara teşekkür edildi.

172 Araç, 23 Tır, 187 Gönüllü Vatandaş

Fen İşleri Müdürlüğü’nde deprem bölgesine gidecek belediye personellerini ve iş makinası, konteyner ve yardım malzemeleri dolu tırları uğurlayan Başkan Şimşek, “Gölbaşı olarak seferber olduk. Tüm vatandaşlarımız, ben onlara Gölbaşı ailem diyorum, büyük bir yardımlaşma ruhuyla yardım göndermeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’müzün koordinasyonunda buradan deprem bölgesine şu ana kadar iş makinası, kamyon, lowbet, hasta nakil aracı, cenaze aracı, araç bakım onarım aracı, sıvı yakıtlı patinajlı otobüs vb. 172 adet araç ve ekipman, 23 gıda ve temizlik tırı, 65 belediye personeli, 187 gönüllü vatandaşımızı yolcu ettik. Yardım çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

Başkan Şimşek’ten Hobi Bahçesi, Bağ ve Bahçe Evi Olan Gölbaşılılara Çağrı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yapılan yardımların yanında depremzedeleri Gölbaşı’nda konuk etme önerisi getirdi. 10 ilde yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarabilmek ve zorlu kış koşullarındaki konaklama sorununa çare olmak için Gölbaşı’nda bağ-bahçe evleri olanlara seslenen Ramazan Şimşek, “Depremzede vatandaşlarımızı 6 ay süreyle bağ-bahçe evlerimizde konuk edelim.” dedi.

Başkan Ramazan Şimşek, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiği şu günlerde dayanışma göstermenin yaraları sarmada çok önemli olduğunu vurguladı. Başkan Şimşek, “Kıymetli hemşehrilerim; hepimizin bildiği gibi milletçe çok zor günlerden geçiyoruz. 10 ili kapsayan büyük bir deprem yaşadık. Birçok ilimizden yardım çağrılarına cevap vermeye çalışıyoruz. Bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da enkaz altından çıkarabildiğimiz vatandaşlarımızı sağ salim bir şekilde deprem bölgesinden çıkarmaya gayret ediyoruz. Bu felaketin başımıza geldiği günden bu yana milletçe eşi benzeri görülmemiş bir dayanışma örneği gösterdik. Yaşlı genç demeden, erkek kadın demeden, çocuk yaşlı demeden hep birlikte seferber olduk. Evleri yıkılan, yurtlarını terk etmek zorunda kalan vatandaşlarımıza kucak açmak, onlara sıcak bir yuva bulmak, barınma ve yaşama ihtiyaçlarını gidermek hepimizin hem insani hem de vatandaşlık görevidir diye düşünüyoruz. Bu doğrultuda, bölgemizdeki bağ bahçe evi sahiplerini 6 aylık süre ile evlerini depremzedelere açmaya davet ediyorum. Gün birlik günü, vakit dayanışma vaktidir. Sizi de bu gönül seferberliğine davet ediyoruz. Gölbaşı’mızın farklı mahalle ve köylerinde bulunan bağ bahçe evinizi 6 aylık süre için bir depremzede ailemize tahsis etmeye davet ediyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.

Başkan Şimşek’in Depremzedeleri Bağ-Bahçe Evlerinde Konuk Etme Önerisine Cevaplara Gelmeye Başladı

Başkan Şimşek’in, “Ülkemizde yaşanan depremin acısını yüreğimizde yaşıyor, yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz.” diyerek Hobi Bahçesi, Bağ ve Bahçe evine sahip vatandaşların, depremzedeleri 6 ay boyunca konuk etme önerisine cevaplar gelmeye başladı.