Gönüllü öğretmenler geleceğe hazırlıyor

6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşayan eğitimciler bir araya gelerek “Hatay Depremzede Gönüllü Öğretmenler Dayanışması” adlı grup oluşturdu. Kendi imkanları ve hayırseverlerin destekleriyle ilçe merkezinde 4 çadır sınıf oluşturan gönüllüler, 240 genci LGS sınavı ve YKS’ye hazırlıyor.

GÜÇ BİRLİĞİ YAPTIK

Grubun kurucularından İngilizce öğretmeni Ahmet Miçooğulları, 3 haftadır derslere devam ettiklerini söyledi. Arkadaşlarıyla öğrenciler için bir şeyler yapmak için güç birliği yaptıklarını belirten Miçooğulları, “Öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle 8 ve 12’inci sınıflara hitap ediyoruz. Aktif olarak 24 öğretmenimiz var, çevrim içi ders verenlerle 55 hocamız var.” dedi.

HEP BURADAYDIK

Miçooğulları, öğrenci ve velilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti. Ekibin, işini ve memleketini seven eğitimcilerden oluştuğunu anlatan Miçooğulları, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk günden beri hiçbir yere gitmedik ve hep burada kaldık. Derslerden önce psikolojik olarak biz de çok kötüydük ama ders yaptıktan sonra daha iyi hissetmeye başladık, biraz daha moralimiz düzeldi. Gençlerin yüreğine dokunmak bizi çok mutlu ediyor. Böyle imkansızlıklar arasında imkan yaratmak ve onları güzel okullara gönderebilmek bizleri daha çok onurlandıracaktır.”

Burayı asla unutamayacağım

YKS’ye hazırlanan öğrencilerden Ritinya Tekbaş, gönüllü öğretmenlere ve yardım gönderenlere teşekkürlerini iletti. Depremin kendilerini psikolojik olarak etkilediğini dile getiren Tekbaş, şöyle konuştu: “Zor koşullarda ders görüyoruz. Çadırlarda çok kişi kaldığımız için ders çalışma ortamımız bulunmuyor. Burada hazırlanıp üniversiteye gitmenin benim için ayrı bir yeri olacak her zaman. Nereye gidersem gideyim burayı asla unutamayacağım, unutmak da istemiyorum.” Emre Dönmez ise öğretmenlerinin daha iyi yerlere gelebilmeleri için çaba gösterdiğini belirterek, sunulan bu imkanı değerlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.











