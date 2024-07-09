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Görüşmelerde koordinatör Rusya olacak

Canberk Doğan
04:00 - 9/07/2024 Salı
Güncelleme: 02:10 - 9/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Suriye ile normalleşmede Rusya’nın koordinatörlüğünde görüşmelerin başlayacağı ifade edildi. Normalleşme konusunda Türk ve Suriyeli yetkililerin bir araya gelmesinin ardından artık görüşmelerin bir aşamasının Dışişleri Bakanları seviyesinde olması bekleniyor. Rusya’nın koordinatörlüğünde ilerleyen dönemde bir teknik görüşme silsilesinin başlayabileceği ifade ediliyor. İlerleyen süreçlerde Türkiye-Suriye temaslarının sıklaşacağı belirtiliyor.



#Diplomasi
#Politika
#Suriye
#Rusya
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