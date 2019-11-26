Gülen’i 27 ayrı suçtan istedik

Adalet Bakanı Abdulhamit Bakan Gül, Meclis’te bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. FETÖ ile mücadele vurgusu yapan Gül, “FETÖ, 15 Temmuz akşamı başlayıp 16 Temmuz sabahı bastırılan bir tehlike olarak yorumlanamaz. Devletin 40 yıl hücrelerine sızmış bir terör örgütüyle karşı karşıyayız. ‘40 günde bu örgütle mücadeleyi bitirdik’ demenin doğru olmadığını biliyoruz. Bu mücadeleyi iktidar, muhalefet, bütün siyaset, kurum kuruluşlarıyla bütün devlet ve millet olarak topyekun ve taviz vermeden sürdürelim” dedi.

270 DARBE DAVASI SONUÇLANDI

Bakan Gül, Türk yargısının, içerisinde örgütlenen FETÖ’ye karşı hızlı bir refleks göstererek örgütle bağlantısı tespit edilen sözde hakim, savcı ve yargı çalışanlarının adalet teşkilatından uzaklaştırıldığını kaydetti. Gül, 15 Temmuz’dan bu yana 3 bin 926 hakim savcının ihraç edildiğini aktardı. Bakan Gül ayrıca, darbe girişimi sonrası açılan 289 fiili darbe davasında 270’inin karara bağlandığını, faillerin hak ettikleri cezalara çarptırıldığını ifade etti.

27 SUÇTAN İADESİ İSTENDİ

Adalet Bakanlığı’nca FETÖ’cülerin iade süreçlerinin titizlikle sürdürüldüğünü dile getiren Gül, elebaşı Fetullah Gülen ilgili 7 talebin ABD makamlarına gönderildiğini ve 27 ayrı suçtan istendiğini vurguladı. Bu taleplere ilişkin evrakların uzun süredir ABD makamlarının önünde olduğuna belirten Gül, “Adli mercilerimizin ortaya koyduğu deliller, iade hukuku bakımından yeterli ölçüde ve kesinliktedir. İade talepnamelerinde pek çok bilgi, belge ve delil gönderilmiştir. Biz uluslararası hukukun gereklerine her zaman uyduk, muhataplarımızdan beklentimiz de budur” dedi.

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Noterde kartla ödeme başlıyor

Adalet Bakanı Gül, nöbetçi noterlik uygulamasının başladığı 6 Nisan’dan bu yana hafta sonları noterlerde yapılan işlem sayısının 453 bin 572 olduğunu bildirdi. Noterlik hizmetleriyle ilgili yapılacak bazı düzenlemelere ilişkin de bilgi veren Gül, noterliklerde parmak izi ile kimlik doğrulama sisteminin kullanılmasını sağlayacaklarını aktardı. Gül, “Böylece, muhtemel sahteciliklerin önüne geçilmesini planlıyoruz. Aynı şekilde, güvenli ödeme sistemleri oluşturulacaktır. Noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesini de sağlayacağız” dedi.

Hamileler cezalarını evde çekebilecek

İnfaz sisteminin ıslah işlevine odaklı bir şekilde etkili, doğru çalışması üzerinde durduklarını vurgulayan Gül, “Bu kapsamda şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını, elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz. Hükümlü ve tutukluların yakınları ile görüntülü görüşmesi, elektronik dilekçe gibi yeni uygulama modellerinin geliştirilmesi de çalışma gündemimizde yer alıyor” diye konuştu. Bakan Gül, 25 Ağustos 2017’de yapılan düzenlemeyle vatandaşların lekelenmeme hakkını temin etmek için savcılara, hiçbir delile dayanmayan, soyut ve genel nitelikteki ihbarlarla ilgili “Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığı” kararı verebilme imkanı getirildiğine dikkat çekerken, düzenleme sayesinde bugüne kadar 249 bin 84 dosyada 146 bin 382 vatandaşın haksız itham ve ihbarlardan korunmuş olduğunu belirtti.