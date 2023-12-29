Gülhane 125 yaşında

Rektör Aydın tören öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sultan II. Abdülhamit’in 30 Aralık 1898’de açtığı, yetiştirdiği bilim insanlarıyla Balkan, I. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve terörle mücadelemizde Mehmetçiğimize ve Aziz Milletimize hizmet sunan; Türk tıbbına yön veren ve kuram geliştiren misyonun son halkası 125 yıllık şerefli geçmişi olan Gülhane, Türk Milletinin milli hafızası, marka değeri ve gurur kaynağıdır. Gülhane misyonunu Sağlık Bilimleri Üniversitemizin imkânları ve hizmet kalitesiyle daha ileriye taşıdık, taşıyoruz.

Bu vesileyle bugüne gelmemizde emeği geçen tüm Gülhanelilere saygı ve şükranlarımı sunuyorum.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesinde gerçekleşen törenin ardından Rektör Aydın, beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Aydın, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları kaydetti:

“Aziz Atatürk,

Ülkemizde modern tıbbın doğduğu yer olarak kabul edilen Gülhane’nin kuruluşunun 125. yılını coşku ile kutlamakta ve Gülhaneli olmanın onurunu yaşamaktayız.

Gülhane yetiştirdiği hekimler ve sunduğu üstün sağlık hizmeti ile ülkemizde öncü rolünü sürdürmektedir.

Geçmiş ile geleceğe yürüyen, Türkiye’nin Sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve birçok üniversitenin kuruluşuna güçlü akademik kadroları ile öncülük eden Gülhane Tıp Fakültesi; ülkemizde ve yurtdışında hekim ve sağlık personeli yetiştirerek insanlığa hizmet etmeye büyük bir azimle devam etmektedir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin öğretim üyeleri, sahip oldukları bilgi ve yetenekleri ile kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti’ni sağlık alanında daha ileriye taşımaya kararlı olduklarını huzurunuzda bir kez daha ifade etmektedir.

Büyük güven duygusu ile kendinizi emanet ettiğiniz Türk Hekimleri olarak bizler, daha çok çalışacağımıza, ülkemize ve insanlığa yararlı olma ülküsünden asla vazgeçmeyeceğimize huzurunuzda söz veriyoruz.

Ruhun Şad Olsun.”

Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.



