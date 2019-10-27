‘Gümüş Gezginler’ ile turizm atılımı

Trabzon Üniversitesince üçüncü yaş turizminin geliştirilmesi amacıyla proje hazırlandı. Trabzon Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu öncülüğünde, Doç. Dr. Melike Kurtaran Çelik ve Öğretim Görevlisi Fegan Mutlu’nun koordinatörlüğünü yaptığı çalışmalar sonucu, Türkiye’nin yanı sıra İtalya, İspanya, Avusturya ve Letonya’nın da ortak olduğu Avrupa Birliği (AB) destekli ‘Gümüş Gezginler Projesi’ hayata geçirilecek.

Melike Kurtaran Çelik ve Öğretim Görevlisi Fegan Mutlu

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve proje koordinatörü Çelik, turizm alanında fırsatları değerlendirmek amacıyla projeyi hazırladıklarını ifade ederek, “Geçmiş yıllarda yapılan araştırmalara baktığımızda Türkiye’nin genç nüfusuyla ön plana çıktığını ancak son 10 yılda en hızlı yaşlanan 10 ülke arasında yer aldığını gördük” dedi.

YAŞA UYGUN TANITIM

Bu durumu avantaja dönüştürmek amacıyla projeyi hazırladıklarını anlatan Çelik, “Türkiye’nin 2023 turizm stratejisinde, dünya nüfusunun değişmesine paralel olarak üçüncü yaş grubuna(50 yaş ve üzeri) uygun tanıtım ve reklamlara ağırlık verilmesi, Türkiye’nin doğal güzellikleri, tarihi ve kültürüyle ‘üçüncü yaş turizm cenneti’ olması hedeflenmektedir. Biz de bu konuda katkı sağlayacak çözümler bulabilmek amacıyla projemizi gerçekleştirmek istedik”

Doç. Dr. Çelik, proje kapsamında 50 yaş üzeri turistleri Doğu Karadeniz’e çekmeyi hedeflediklerini belirterek, “Trabzon’un özellikle Körfez ülkelerinden turist çeken bir şehir olduğunu göz önüne bulundurduk. Bölgeye diğer ülkelerden de turist çekmek amacıyla bu projeyi gerçekleştirmek istedik” ifadelerini kullandı.

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