Gündem Gümüş Gezginler ile turizm atılımı
TRABZON

‘Gümüş Gezginler’ ile turizm atılımı

Trabzon Üniversitesi tarafından üçüncü yaş turizminin geliştirilmesi amacıyla ‘Gümüş Gezginler Projesi’ hayata geçirilecek. Proje koordinatörü Doç. Dr. Melike Kurtaran Çelik, “Proje ile üçüncü yaş grubuna uygun tanıtım ve reklamlara ağırlık verilecek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzon
Trabzon

Trabzon Üniversitesince üçüncü yaş turizminin geliştirilmesi amacıyla proje hazırlandı. Trabzon Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu öncülüğünde, Doç. Dr. Melike Kurtaran Çelik ve Öğretim Görevlisi Fegan Mutlu’nun koordinatörlüğünü yaptığı çalışmalar sonucu, Türkiye’nin yanı sıra İtalya, İspanya, Avusturya ve Letonya’nın da ortak olduğu Avrupa Birliği (AB) destekli ‘Gümüş Gezginler Projesi’ hayata geçirilecek.

Melike Kurtaran Çelik ve Öğretim Görevlisi Fegan Mutlu

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve proje koordinatörü Çelik, turizm alanında fırsatları değerlendirmek amacıyla projeyi hazırladıklarını ifade ederek, “Geçmiş yıllarda yapılan araştırmalara baktığımızda Türkiye’nin genç nüfusuyla ön plana çıktığını ancak son 10 yılda en hızlı yaşlanan 10 ülke arasında yer aldığını gördük” dedi.

YAŞA UYGUN TANITIM

Bu durumu avantaja dönüştürmek amacıyla projeyi hazırladıklarını anlatan Çelik, “Türkiye’nin 2023 turizm stratejisinde, dünya nüfusunun değişmesine paralel olarak üçüncü yaş grubuna(50 yaş ve üzeri) uygun tanıtım ve reklamlara ağırlık verilmesi, Türkiye’nin doğal güzellikleri, tarihi ve kültürüyle ‘üçüncü yaş turizm cenneti’ olması hedeflenmektedir. Biz de bu konuda katkı sağlayacak çözümler bulabilmek amacıyla projemizi gerçekleştirmek istedik”

Doç. Dr. Çelik, proje kapsamında 50 yaş üzeri turistleri Doğu Karadeniz’e çekmeyi hedeflediklerini belirterek, “Trabzon’un özellikle Körfez ülkelerinden turist çeken bir şehir olduğunu göz önüne bulundurduk. Bölgeye diğer ülkelerden de turist çekmek amacıyla bu projeyi gerçekleştirmek istedik” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan terörist Kobani tepkisi: Teröristler kod adı kullanır
EKONOMİ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan terörist Kobani tepkisi: Teröristler kod adı kullanır
ABD savunmasız vegüçsüz bir Türkiye istiyor

ABD savunmasız ve
güçsüz bir Türkiye istiyor

​ABD yine S-400 şantajına hazırlanıyor.
Barış Pınarındanbereket fışkıracak

Barış Pınarı'ndan
bereket fışkıracak

Tel Abyad ve Rasulayn'da tarım ve hayvancılık hamlesi.
Milli Orduvatanı için savaşıyor

Milli Ordu
vatanı için savaşıyor

​Suriye Milli Ordusu 3 harekatta toplam 1018 şehit verdi.
Protestolar devam ediyor

Protestolar devam ediyor

​Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde, ölü sayısı 63'e yükseldi.
Fenerbahçe evinde şov yaptı

Fenerbahçe evinde şov yaptı

​Sarı lacivertliler Kadıköy'de Konyaspor'a 5 gol attı.
İş dünyasında<br>'like' çıkmazı

İş dünyasında
'like' çıkmazı

​İşçinin sosyal medya beğenisi kovulma sebebi olur mu?
ABD, Suriye'de yeni üs kuruyor

ABD, Suriye'de yeni üs kuruyor

Petrol sahasına askeri takviye de gönderiyor.
ABD<br>temizlememiş!

ABD
temizlememiş!

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile Rusya'ya mutabakat uyarısı.
Belediye başkanları tek maaş alacak

Belediye başkanları tek maaş alacak

​Yeni düzenleme ile birden çok belediye şirketinde görev alamayacaklar.
Altın üçgen

Altın üçgen

​Üç ülkenin sınırını çizen eşsiz ada.

Küçükçekmece'nin ağzı açılacak

Küçükçekmece'nin ağzı açılacak

Kanalın proje maliyeti 75 milyar TL olarak hesaplandı.
Fenerbahçe'de <br>tarihi divan

Fenerbahçe'de
tarihi divan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi oldu.
40 yaşında<br>emekli mi olunur?

40 yaşında
emekli mi olunur?

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan'dan EYT sorusuna cevap.
Son gün 3 Kasım

Son gün 3 Kasım

Türkiye'de 188 bin kişi soyadını değiştirdi.
Teröristler yeğenimi<br>yanımda kaçırdı

Teröristler yeğenimi
yanımda kaçırdı

54'üncü günde de eyleme katılan 55 aile, HDP il binası önündeki yerini aldı.
Teröristler <br>kod adı kullanır

Teröristler
kod adı kullanır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Mazlum Kobani tepkisi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.