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Gümüşhane-Giresun karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Gümüşhane-Giresun karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

18:1122/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
DHA
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Heyelan dolayısıyla Gümüşhane-Giresun yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.
Heyelan dolayısıyla Gümüşhane-Giresun yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.

Gümüşhane'de Karaçukur köyü mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçalarının yola sürüklenmesiyle, Gümüşhane-Giresun yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Olay yerinde ekipler çalışma başlattı. Gümüşhane Valiliği, yol açma çalışmalarına başlanıldığı açıklamasını yaptı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Karaçukur köyü mevkisinde, yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi. Heyelan dolayısıyla Gümüşhane-Giresun karayolu, çift yönlü ulaşıma kapandı. İhbar üzerine adrese il özel idare ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda temizlik çalışması başlatırken, alternatif güzergahın olmadığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaralı bulunmayan heyelan anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yamaçtan kopan tonlarca ağırlığındaki iri ufaklı taş ve kaya parçalarının toprakla birlikte yola akıp, toz bulutu oluştuğu anlar yer aldı.

Gümüşhane/Kürtün İlçesi Karaçukur köyü mevki

Valilik açıklama yaptı.

Yaşanan heyelan ile ilgili olarak Gümüşhane Valiliğince yapılan açıklamada,
"Gümüşhane/Kürtün İlçesi Karaçukur köyü mevkiinde, 22 Nisan 2025 Salı günü saat 16.30 sıralarında, meydana gelen heyelan nedeniyle Gümüşhane-Giresun il yolu çift taraflı ulaşıma kapanmış alternatif güzergâh bulunmamakta olup Gümüşhane İl Özel İdaresince yol açma çalışmalarına başlanılmıştır"
ifadelerine yer verildi
Vatandaşların cep telefonu kaydına yansıyan heyelan anı


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