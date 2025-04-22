Gümüşhane-Giresun karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Gümüşhane'de Karaçukur köyü mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçalarının yola sürüklenmesiyle, Gümüşhane-Giresun yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Olay yerinde ekipler çalışma başlattı. Gümüşhane Valiliği, yol açma çalışmalarına başlanıldığı açıklamasını yaptı.
Alınan bilgiye göre, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Karaçukur köyü mevkisinde, yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi. Heyelan dolayısıyla Gümüşhane-Giresun karayolu, çift yönlü ulaşıma kapandı. İhbar üzerine adrese il özel idare ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda temizlik çalışması başlatırken, alternatif güzergahın olmadığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaralı bulunmayan heyelan anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yamaçtan kopan tonlarca ağırlığındaki iri ufaklı taş ve kaya parçalarının toprakla birlikte yola akıp, toz bulutu oluştuğu anlar yer aldı.