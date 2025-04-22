Gümüşhane-Giresun karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Yaşanan heyelan ile ilgili olarak Gümüşhane Valiliğince yapılan açıklamada,

"Gümüşhane/Kürtün İlçesi Karaçukur köyü mevkiinde, 22 Nisan 2025 Salı günü saat 16.30 sıralarında, meydana gelen heyelan nedeniyle Gümüşhane-Giresun il yolu çift taraflı ulaşıma kapanmış alternatif güzergâh bulunmamakta olup Gümüşhane İl Özel İdaresince yol açma çalışmalarına başlanılmıştır"