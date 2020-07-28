Barajın suları çekildi: Yüzen yüzlerce çöp kıyılarda kaldı

Vauk dağından doğarak Gümüşhane kent merkezi, Torul ve Kürtün ilçelerini derin vadiler oluşturarak Giresun’un Tirebolu’ ilçesine ulaşarak 160 kilometre sonra Karadeniz’e dökülen ve Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından birisi olan Harşit çayı üzerinde enerji üretmek amacıyla yapılan Torul Baraj gölünde enerji üretimine hız verilince barajın su seviyesi düştü.

Yüzen tonlarca çöp Torul ilçesine bağlı Çamlıca ve Köprübaşı mahallesindeki kıyılarda kaldı.

Yüzen tonlarca çöp kıyılarda kaldı

Barajı besleyen Harşit çayı ve yan derelerdeki su kaynaklarının da azalmasıyla barajda su seviyesi yaklaşık 20 metre alçalırken, bir ay önce barajın üzerinde yüzen tonlarca çöp Torul ilçesine bağlı Çamlıca ve Köprübaşı mahallesindeki kıyılarda kaldı.

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Doğduğu yerden itibaren geçtiği tüm köy, belde, ilçe ve il merkezinde kenarlarına ve çevreye atılan çöplerin yağmur yağışlarıyla birlikte taşınması sonucu baraj gölünün etrafındaki sahil bandı, tarım arazileri, bahçelerin bitişikleri ve koylar çöplerle doldu.

Yüzen tonlarca çöp Torul ilçesine bağlı Çamlıca ve Köprübaşı mahallesindeki kıyılarda kaldı.

Yetkililerden yardım bekliyorlar

Önümüzdeki aylarda su seviyesinin daha da düşecek olmasıyla birlikte pis koku, çöl manzarası ve rüzgar eşliğinde toza maruz kalan mahalle sakinleri sorunlarının biran önce çözülmesi için ilgili ve yetkililerden yardım bekliyor.

Çamlıca Mahallesi sakinlerinden gazeteci-yazar Turgay Bostan, bir ay öncesine kadar en üst seviyedeki baraj gölünün yüzeyinde gezen çöplerin su seviyesinin düşmesiyle birlikte ev ve bahçelerinin diplerinde kaldığını, baraj gölünün sahra çölünü andıran bir görüntüye büründüğünü söyledi.

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Yüzen tonlarca çöp Torul ilçesine bağlı Çamlıca ve Köprübaşı mahallesindeki kıyılarda kaldı.

'Mahallesi sakinleri olarak bu durumdan oldukça muzdaribiz'

Geçtiğimiz ay konunun basında yer almasının ardından ilgili genel müdürlüğün Torul Barajındaki bu sorunun çözümüne yönelik proje çalışmasına başladığına dair bilgi aldıklarını ve bu çalışmanın biran önce sonuçlanmasını istediklerini kaydeden Bostan, şu şekilde açıklamada bulundu: