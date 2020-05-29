Günden güne kirlenen Riva Deresi için İBB'nin adım atması bekleniyor

Beykoz'daki Riva Deresi son dönemde suyunun koyulaşması ve kirliliğin artmasıyla bölgede yaşayan vatandaşların şikayet konusu oldu.
KOKU GİDEREK ARTIYOR
Günden güne artan koku nedeniyle çözüm talep eden bölge halkı, salgın hastalıktan endişe diyor.
DSİ PROTOKOLLE DEVRETTİ
Yetkililerin aktardığı bilgiye göre derenin ıslahi DSİ sorumluluğunda. Ancak DSİ, derenin turizme kazandırılması kapsamında Beykoz Belediyesi ile protokol imzaladı.
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Derenin yaklaşık 30 kilometrelik bölümündeki kirlilik daha önce de defalarca gündeme gelmişti. Su yüzeyinde kabarcıklar görülürken, dereden zaman zaman koku da yükseliyor. Dere kenarındaki Öğümce Mahallesi ve Bozhane Mahallesi sakinleri tedirgin. Onlar derenin eski günlerine kavuşmasını istiyor.
Öğümce Mahallesi'nde yaşayan Metin Türk, Diğer köylerde fabrikalar var. Aynı zamanda arıtma tesisleri var. Bunların arıtmaları olmadığı için bu pis sular dereye akıyor. Burada balıklar yaşardı. Derenin içi kaynıyor. Koronavirüsten kendimizi korumaya çalışırken bir de bu çıktı. İnanın bu virüsten daha kötü. Yapılan hiçbir şey yok.
Şu an kurbağa sesi de yok. Gerçekten çok üzücü bir durum. Hiçbir yetkili gelmiyor. Ömerli'den Riva'ya kadar 28 kilometre bir dere. Çok güzel yeşilliğin içinde ama akan su insanı tedirgin ediyor ifadelerini kullandı.
Nuray Yılmaz, Bu derenin durumu içler acısı. Burada tarımcılık ve hayvancılık var. 15-20 gün sonra büyükbaş hayvanlar dereye serinlemek için gelecek. O zaman ne olacak? Sağlığımız için burası çok önemli. Simsiyah hiçbir berraklığı kalmamış diye konuştu.
Bir diğer mahalle sakini, Ben 58 yaşındayım. Eskiden derenin suyunu içiyordum. Balık tutup satardım. Şimdi bırak balığı, kurbağa dahi yok. Son 15-20 yıldır perişan haldeyiz. Hayvanlar için yakınıyorduk artık insanlar etkilenmeye başladı şeklinde konuştu.
Beykoz Belediyesi yetkilileri, bölgede bulunan İSKİ Atık Su Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin artan nüfusla birlikte yetersiz kaldığını ve bu nedenle atık suların dere suyuna karıştığını belirtirken, bölgedeki bazı fabrikaların da kimyasal atıklarını kaçak şekilde dereye bıraktığı öne sürüldü. Riva deresiyle ilgili önümüzdeki günlerde çalışma başlatılacağı öğrenildi.
Riva Deresi'nin hali içler acısı: Bir ayda simsiyah oldu
İstanbul Beykoz'da Riva Deresi kirlilik nedeniyle özellikle son bir aydır siyaha döndü. Bir zamanlar balık tutulan, kurbağa sesleri gelen derenin hali içler acısı. Balık kalmadığını, kötü kokudan rahatsız olduklarını söyleyen çevre sakinleri, defalarca İBB yetkililerine talepte bulunmalarına rağmen kimsenin bir faaliyette bulunmadığını belirterek, çözüm bulunmasını istiyor.
İBB'NİN ADIM ATMASI GEREKİYOR
Konuyla ilgili hazırlıkları tamamlayan belediye yönetimi, İBB'nin dereyi kirleten kaynakları yok etmesini ve arıtma tesisinin kapasitesinin artırılmasını talep ediyor.
İSKİ'NİN TESİSİ ARTIK YETMİYOR
Söz konusu bölgede yer alan İSKİ atık su arıtma tesisinin yetersiz kalması, derenin kirliliğinin artmasında başlıca nedenler arasında geliyor.
İBB Sözcüsü Murat Ongun ise topu DSİ'ye atıyor.
Ongun'un sosyal medya hesabından paylaştığı ifade.
Dere ve çevresindeki doğal unsurların geleceği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin atacağı adıma göre şekillenecek.