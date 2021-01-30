Gündem Güney Kafkasyada 3+3 formülü
ANKARA

Güney Kafkasya’da 3+3 formülü

İranlı mevkidaşı Cevad Zarif’le bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kafkasya ülkeleri Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile bölgede misyon üstlenen Türkiye, Rusya ve İran’ı kastederek, “3+3 formatıyla barışı kalıcı hale getirmek istiyoruz. O nedenle işbirliğimizi güçlendirmek lazım” dedi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Mevlüt Çavuşoğlu ve Cevad Zarif
Mevlüt Çavuşoğlu ve Cevad Zarif

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in Kafkaslar’da 6’lı iş birliği platformu kapsamındaki İstanbul ziyaretinde, iki ülke arasındaki pek çok konunun yanısıra terörle mücadele de önemli gündem başlıkları arasında yer aldı.

Son olarak Türkiye ve Irak’ın iş birliği koşullarının oluşmasında yoğun çaba başlattığı bölücü terör örgütüyle mücadelede İran’ın da desteği kritik önem taşıyor. Halen Kandil’den kaçan teröristler İran’a sığınıyor. Ankara'nın beklentisi, Türkiye ve Irak arasında tesis edilen dayanışmaya İran’ın da katkı sunması. Görüşmede bu beklenti de dile getirildi. Çünkü PKK terör örgütünün bitirilmesi kararlılığı kapsamında Türkiye için, Irak kuzeyinde; Suriye kuzeyindeki PYD unsurlarıyla bağlantı hattı olan Sincar, Sincar ile terörist geçişlerinin olduğu Mahmur Kampı ile terörist elebaşlarının İran’a kolay geçiş noktası olarak kullanmaya devam ettiği Kandil bölgesinden terörist unsurların temizlenmesi hayati önem taşıyor. İran’ın da bu hedefe ulaşmada kritik önemi bulunuyor.

Türkiye’nin bölücü terör örgütü PKK ile mücadelesini komşularıyla ortak operasyonlarla yürütme ve bölücü örgütü bölgeden tamamen çıkarma kararlılığı, önceki gün toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonuç bildirgesine de yansıdı.

6 ülke için zemin hazır

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, en temel amaçlarının Türkiye ve İran’da faaliyet gösteren şirketlerin sorunlarını çözmek olduğunu belirterek, “Bizim için Türk şirketlerinin İran’da varlığı çok önemli. Türk şirketlerini İran’a bekliyoruz” dedi. Bakan Zarif, iki ülke liderlerinin karar ve istekleriyle ticari ilişkileri daha önceki “güzel günlere” taşıyacaklarının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı İran’a beklediklerini kaydeden Zarif, “Biz zor günlerde arkadaş olmanın kıymetini iyi biliyoruz. İnşallah yakın zamanda da bunun tarihini netleştireceğiz. Hem Ortak Stratejik İş Birliği zirvemizi yapacağız hem de üçlü zirvenin devamını yapacağız” dedi. Zarif, Yukarı Karabağ ile ilgili de “Şu anda var olan ateşkes, daha kalıcı bir hale gelmelidir. Ticaret ve ekonomik ilişkilerin canlanmasını sağlamalıdır. Şu anda zemin her 6 ülke için de hazır” diye konuştu.

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