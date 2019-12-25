Gündem Güngörende sokakta ceset bulundu Cesedin üzerinde darp ve yara izine rastlanmadı
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İstanbul Güngören'de sokakta ceset bulundu

Güngören'de sokakta ceset bulundu: Cesedin üzerinde darp ve yara izine rastlanmadı

İstanbul Güngören'de park halindeki kamyonetin yanında erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede cesedin üzerinde darp ve yara izine rastlanmadığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.
Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

İstanbul'daki olay, Genç Osman Mahallesi Acar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halindeki bir kamyonetin yanında hareketsiz şekilde yatan kişiyi gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti.

Olay yeri incelemesinin ardından cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Polis ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede cesedin üzerinde darp ve yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Cesedin 46 yaşındaki Hasan Yazıcıoğlu'na ait olduğu belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

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