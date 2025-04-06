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Gurbetçiye destek artıyor

Gurbetçiye destek artıyor

Canberk Doğan
04:006/04/2025, Pazar
G: 6/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek amacıyla devlet kurumları arasındaki iş birliği güçlendiriliyor. Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlar tarafından destekleniyor. Bu kapsamda, 2024 yılı için planlanan bin 750 kişilik destek hedefi aşılarak yıl sonunda bu sayı 6 bin 400’e ulaştı. 2025 yılı hedefi ise 6 bin 500 kişi olarak belirlendi. 2025 yılı itibarıyla sağlık, hukuk ve sosyal destek hizmetlerinin kapsamı genişletilecek. 2025 yılı itibarıyla yurt dışındaki büyükelçilik ve başkonsolosluklarda görev yapan sözleşmeli hukuk danışmanı sayısının 41’e çıkarılması planlanıyor. Dışişleri Bakanlığı da Türk vatandaşlarının vize engelleriyle karşılaşmaması için ikili görüşmeleri sürdürüyor.


#Dışişleri Bakanlığı
#yurt dışı
#destek
#gurbetçi

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