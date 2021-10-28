​Gürsu armut bahçelerinde hasat bereketi

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması, kaliteli üretimin teşvik edilmesi ve ürünlerin dünya pazarlarına sunulması başta olmak üzere her alanda çiftçilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, üreticileri desteklemeyi sürdürüyor. Bursa’nın coğrafi işaret tescil belgesi bulunan ürünlerinden deveci armudunda da hasat Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen törenle başladı. Gürsu Ağaköy tarımsal Kalkınma Kooperatifi önünde düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Tarım İl Müdürü Hamit Aygül, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, parti temsilcileri ve üreticiler katıldı.

‘BEREKETLİ BİR HASAT DİLİYORUM’

Ahududu, yaban mersini, incir ve biberden sonra armut hasadında da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Armut özelinde ihracat noktasında ilaç kalıntıları yüzünden sorun yaşandığını biliyoruz. Bu konuda hepimizin üzerine düşen görevler var. İhracat için nasıl ürün istiyorsa, o şeklide üretim yapmalıyız. Gürsu armudu ile marka olmuş bir ilçemiz. Türkiye’de armut üretimi 500 bin tondan fazla. Bunun yüzde 40’dan fazlası Bursa’da, onun da yarıya yakını sadece Gürsu’da üretilmektedir. Bu sene ihracatının fazla olacağına inanıyorum. Bunun için Tarım AŞ marifetiyle aracılık edeceğiz. Bursa sanayi ve kültür şehri ama aynı zamanda bir tarım şehridir. Ürünlerimizle Türkiye ve dünya sofralarını lezzetlendireceğiz. Çiftçimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum” dedi.

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