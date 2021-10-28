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Gürsu armut bahçelerinde hasat bereketi

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması, kaliteli üretimin teşvik edilmesi ve ürünlerin dünya pazarlarına sunulması başta olmak üzere her alanda çiftçilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, üreticileri desteklemeyi sürdürüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Gürsu armut bahçelerinde hasat bereketi
Bursa'da deveci armudunda hasat sevinci yaşan

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması, kaliteli üretimin teşvik edilmesi ve ürünlerin dünya pazarlarına sunulması başta olmak üzere her alanda çiftçilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, üreticileri desteklemeyi sürdürüyor. Bursa’nın coğrafi işaret tescil belgesi bulunan ürünlerinden deveci armudunda da hasat Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen törenle başladı. Gürsu Ağaköy tarımsal Kalkınma Kooperatifi önünde düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Tarım İl Müdürü Hamit Aygül, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, parti temsilcileri ve üreticiler katıldı.

‘BEREKETLİ BİR HASAT DİLİYORUM’

Ahududu, yaban mersini, incir ve biberden sonra armut hasadında da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Armut özelinde ihracat noktasında ilaç kalıntıları yüzünden sorun yaşandığını biliyoruz. Bu konuda hepimizin üzerine düşen görevler var. İhracat için nasıl ürün istiyorsa, o şeklide üretim yapmalıyız. Gürsu armudu ile marka olmuş bir ilçemiz. Türkiye’de armut üretimi 500 bin tondan fazla. Bunun yüzde 40’dan fazlası Bursa’da, onun da yarıya yakını sadece Gürsu’da üretilmektedir. Bu sene ihracatının fazla olacağına inanıyorum. Bunun için Tarım AŞ marifetiyle aracılık edeceğiz. Bursa sanayi ve kültür şehri ama aynı zamanda bir tarım şehridir. Ürünlerimizle Türkiye ve dünya sofralarını lezzetlendireceğiz. Çiftçimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum” dedi.

Bursa'da hasadına başlanan ahududunun fiyatı üreticiyi mutlu ediyor: Kilosu 40-45 liradan satılıyor
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Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle ilçede bu yıl ilk kez üretilen Polka cinsi, diğer ahududu çeşitlerine göre raf ömrü fazla olduğu için tercih ediliyor.
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İlçe kırsalındaki Bahçekaya Mahallesi'nde ürünü hasat eden çiftçileri ziyaret eden İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Polka cinsi ahududunun fiyatının beklentilerinin çok üzerinde olduğunu söyledi.
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Bu sene özellikle yaban mersini, aronya, böğürtlen, ahududu gibi üzümsü meyvelerden çiftçilerin iyi para kazandığını belirten Çelik, şöyle konuştu: \"Geçen sene 12 lira civarında olan Polka cinsi ahududunun kilogram fiyatı bu yıl 40-45 liraya çıkmış durumda. Artık bazı ürünleri değiştirme zamanının geldiği kanaatindeyiz. Bölgemiz, özellikle Uludağ ve etekleri üzümsü bitkilere çok yatkın. Bu anlamda çiftçilerimize, üzümsü bitkiler diye tabir ettiğimiz ahududu, böğürtlen, yaban mersini, aronya gibi ürünlere geçmesini tavsiye ediyoruz.\"
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Çelik, İnegöl'de yıllık üretimi 600-700 ton olan ahududunun, çilekte olduğu gibi 20-30 bin tonlara çıkmasını istediklerini sözlerine ekledi.
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Üreticilerden Recep Ersoy ise Polka cinsini ilçede ilk üreten çiftçilerden olduğunu anlattı. Fiyatlardan çok memnun olduklarını dile getiren Ersoy, \"Dönüm başına 1,5 ton ürün bekliyorum. Çiftçilerimize de tavsiye ediyorum. Taleplere yetişemiyorum. Bu sene Oylat bölgesinde 50 dönüme yakın alanda Polka cinsi ahududu yetiştirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum.\" dedi.
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Bahçekaya Muhtarı Osman Nuri Baştürk de mahallenin en önemli geçim kaynağının ahududu olduğunu belirtti.
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Mahallenin bereketli topraklara sahip olduğunu ifade eden Baştürk, \"Ahududu, aronya gibi ürünler para ediyor fakat köyde yok bu işi yapacak gençlerimiz yok. Gençlerimizin köye yönlendirilip değerli, güzel çalışmalar yapılması lazım.\" değerlendirmesinde bulundu.
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Bursa'da hasadına başlanan ahududunun fiyatı üreticiyi mutlu ediyor: Kilosu 40-45 liradan satılıyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Polka cinsi ahududunun hasadına başlandı.


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