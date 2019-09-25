Güvenlik güçlerinin transferinde kullanılan zırhlı otobüslerden biri Adana'da polislerimizi korudu

Dağda ve şehirlerde düzenlenen operasyonlar sonucu kan kaybeden terör örgütü PKK, saldırı formatını sinsi tuzaklar üzerine kurdu.

Birebir sıcak çatışmadan kaçınan teröristler, kolluk kuvvetlerinin geçiş güzergahlarına tuzaklar kurarak varlığını sürdürmeye çalıştı.

Şırnak’ta merkeze bağlı Araköy köyü mevkisinde yola döşenen patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında patlatıldı. 3 asker şehit oldu, bir köy korucusu yaralandı.

Personel sevkiyatının çoğu zaman zırhsız, nadiren de hafif zırhlı araçlarla gerçekleştirildiği dönemde çok sayıda şehit verildi. yenisafak.com o saldırılardan bazılarını derledi. Tüm Türkiye’yi yasa boğan hain eylemler üzerine harekete geçildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Vezneciler'de bir otobüs durağı yakınlarında çevik kuvvet aracı geçerken saldırı düzenlendi. Saldırıda 6'sı polis 12 kişi şehit oldu.

Mersin'de polis servis aracının geçişi sırasında bomba yüklü motosikletin uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 12 polis yaralandı. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı’nda transfer aracı olarak kullanılan minibüs-otobüsler zırhlılarıyla değiştirildi.

Her türlü patlayıcıya ve mayına dayanıklı olan zırhlı minibüs ve otobüsler, teröristlerin hain saldırılarının boşa çıkarılmasında büyük rol oynadı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir üst geçidin altına terör örgütü PKK mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının Çevik Kuvvet Şubesine ait zırhlı otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu büyük hasar oluştu. Emniyet güçleri, saldırıyı küçük sıyrıklarla atlattı.

Son olarak Adana Yüreğir’de terör örgütü PKK tarafından düzenlendiği değerlendirilen saldırıda, çevik kuvvet personelini taşıyan otobüs bombanın hedefi oldu.

Zırhlı otobüsün dış aksamında hasar meydana gelirken, bombanın tesiri zırhı aşamadı. Söz konusu araçlar, terör örgütü tarafından kullanılan patlayıcı ve mayınlara karşı mukavemetli.

Patlamanın şiddetiyle otobüsün dış aksamında, çevredeki araçlarda ve yerleşim birimlerinde hasar meydana geldi.

Ancak saldırının etkisi, otobüsün dışıyla sınırlı kaldı. Otobüsün zırhının iç kısımında herhangi bir hasar oluşmazken, personelin burnu bile kanamadı.