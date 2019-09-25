Güvenlik güçlerinin transferinde kullanılan zırhlı otobüslerden biri Adana'da polislerimizi korudu

Dağda ve şehirlerde düzenlenen operasyonlar sonucu kan kaybeden terör örgütü PKK, saldırı formatını sinsi tuzaklar üzerine kurdu.
Birebir sıcak çatışmadan kaçınan teröristler, kolluk kuvvetlerinin geçiş güzergahlarına tuzaklar kurarak varlığını sürdürmeye çalıştı.
Personel sevkiyatının çoğu zaman zırhsız, nadiren de hafif zırhlı araçlarla gerçekleştirildiği dönemde çok sayıda şehit verildi. yenisafak.com o saldırılardan bazılarını derledi. Tüm Türkiye’yi yasa boğan hain eylemler üzerine harekete geçildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı’nda transfer aracı olarak kullanılan minibüs-otobüsler zırhlılarıyla değiştirildi.
Her türlü patlayıcıya ve mayına dayanıklı olan zırhlı minibüs ve otobüsler, teröristlerin hain saldırılarının boşa çıkarılmasında büyük rol oynadı.
Son olarak Adana Yüreğir’de terör örgütü PKK tarafından düzenlendiği değerlendirilen saldırıda, çevik kuvvet personelini taşıyan otobüs bombanın hedefi oldu.
Patlamanın şiddetiyle otobüsün dış aksamında, çevredeki araçlarda ve yerleşim birimlerinde hasar meydana geldi.
Ancak saldırının etkisi, otobüsün dışıyla sınırlı kaldı. Otobüsün zırhının iç kısımında herhangi bir hasar oluşmazken, personelin burnu bile kanamadı.