Gündem Güvenlik güçlerinin transferinde kullanılan zırhlı otobüslerden biri Adanada polislerimizi korudu
ADANA

Güvenlik güçlerinin transferinde kullanılan zırhlı otobüslerden biri Adana'da polislerimizi korudu

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Teşkilatı, başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere Türkiye genelindeki pek çok şehirde personel sevkini büyük güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriyor. Alınan tedbirlerden biri de, transfer araçlarında zırhın zorunlu kılınması. Terör örgütü PKK’nın Adana’daki son saldırısında, çevik kuvvet personelinin burnunun dahi kanamaması alınan tedbirlerin önemini gözler önüne serdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana'nın Yüreğir ilçesinde polis servis aracına bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 polis memuru ile 4 kişi hafif yaralandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde polis servis aracına bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 polis memuru ile 4 kişi hafif yaralandı.

Dağda ve şehirlerde düzenlenen operasyonlar sonucu kan kaybeden terör örgütü PKK, saldırı formatını sinsi tuzaklar üzerine kurdu.

Birebir sıcak çatışmadan kaçınan teröristler, kolluk kuvvetlerinin geçiş güzergahlarına tuzaklar kurarak varlığını sürdürmeye çalıştı.

Şırnak’ta merkeze bağlı Araköy köyü mevkisinde yola döşenen patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında patlatıldı. 3 asker şehit oldu, bir köy korucusu yaralandı.

Personel sevkiyatının çoğu zaman zırhsız, nadiren de hafif zırhlı araçlarla gerçekleştirildiği dönemde çok sayıda şehit verildi. yenisafak.com o saldırılardan bazılarını derledi. Tüm Türkiye’yi yasa boğan hain eylemler üzerine harekete geçildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Vezneciler'de bir otobüs durağı yakınlarında çevik kuvvet aracı geçerken saldırı düzenlendi. Saldırıda 6'sı polis 12 kişi şehit oldu.

Mersin'de polis servis aracının geçişi sırasında bomba yüklü motosikletin uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 12 polis yaralandı. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı’nda transfer aracı olarak kullanılan minibüs-otobüsler zırhlılarıyla değiştirildi.

Her türlü patlayıcıya ve mayına dayanıklı olan zırhlı minibüs ve otobüsler, teröristlerin hain saldırılarının boşa çıkarılmasında büyük rol oynadı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir üst geçidin altına terör örgütü PKK mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının Çevik Kuvvet Şubesine ait zırhlı otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu büyük hasar oluştu. Emniyet güçleri, saldırıyı küçük sıyrıklarla atlattı.

Son olarak Adana Yüreğir’de terör örgütü PKK tarafından düzenlendiği değerlendirilen saldırıda, çevik kuvvet personelini taşıyan otobüs bombanın hedefi oldu.

Zırhlı otobüsün dış aksamında hasar meydana gelirken, bombanın tesiri zırhı aşamadı. Söz konusu araçlar, terör örgütü tarafından kullanılan patlayıcı ve mayınlara karşı mukavemetli.

Patlamanın şiddetiyle otobüsün dış aksamında, çevredeki araçlarda ve yerleşim birimlerinde hasar meydana geldi.

Ancak saldırının etkisi, otobüsün dışıyla sınırlı kaldı. Otobüsün zırhının iç kısımında herhangi bir hasar oluşmazken, personelin burnu bile kanamadı.

Licede teröre darbe

Lice'de teröre darbe

Diyarbakır'daki operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Uluslararası korsan

Uluslararası korsan

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, BM konuşmasında ABD'yi hedef aldı.
Londra metrosunu su bastı

Londra metrosunu su bastı

​Seferler durdu, yolcular mahsur kaldı, şehirde hayat kilitlendi
'3 milyon Suriyeli yerleşecek'

'3 milyon Suriyeli yerleşecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenli bölge önerisi.
Derbilerin<br>hakemleri belli oldu

Derbilerin
hakemleri belli oldu

​Federasyon 6. hafta hakemlerini duyurdu.
Tam isabet

Tam isabet

​Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca hedefi başarıyla vurdu.
31 Mart'ta<br>usulsüzlük iddiasına 3 dava

31 Mart'ta
usulsüzlük iddiasına 3 dava

​41 sandık görevlisi hapis istemiyle yargılanacak.
'Katliamlar yapan<br>Batı'yı kimse hesaba çekmedi'

'Katliamlar yapan
Batı'yı kimse hesaba çekmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta açıklamalarda bulundu.
Korku filmi<br> gerçek oldu

Korku filmi
gerçek oldu

​8 yaşında sandıkları kız 30 yaşında çıktı.
Annelerden <br>İmamoğlu'na 'şovmen' cevabı

Annelerden
İmamoğlu'na 'şovmen' cevabı

'O da bir annenin evladıdır. Vicdanı rahat mı? Yazıklar olsun'
'Gönüllerin hızmatçısı'

'Gönüllerin hızmatçısı'

​Bozkırın tezenesi, bu dünyadan göçeli 7 yıl oldu.
Erdoğan<br> gönülleri fethetti

Erdoğan
gönülleri fethetti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları Keşmir'de yankı buldu.
Kan donduran satırlar

Kan donduran satırlar

Cinayet mağduru kadın tüm detayları mektubunda anlatmış.
'Bize iftira attılar'

'Bize iftira attılar'

​Varank: Şimdi Muhalefet IMF ile gizli görüşüyor.
Hastanedeki<br> skandala soruşturma

Hastanedeki
skandala soruşturma

​Öğle yemeğinde davullu 'sıra gecesi' eğlencesi.
Tedbirler alındı <br>burunları bile kanamadı

Tedbirler alındı
burunları bile kanamadı

Hain amacına ulaşamayan terör saldırısının perde arkası.
Uygulama başladı

Uygulama başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.