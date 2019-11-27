Etkili operasyonlarıyla terör örgütünün kabusu haline gelen güvenlik güçleri, saldırılara karşı vatan toprakları üzerinde adeta güvenlik şemsiyesi oluşturdu. TSK, MİT, Jandarma ve Emniyet, son 2 yılda PKK, DEAŞ ve radikal sol örgütlerin 619 adet saldırı planını boşa çıkardı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, eylem yapacak 115 terörist de önleyici operasyonlarda etkisiz hale getirildi. Saldırı planlarından 605’inin PKK, 5’inin DEAŞ, 9’unun ise aşırı sol terör örgütlerine ait olduğu öğrenildi. ‘Terörü kaynağında yok etme’ ve ‘Terör örgütlerinin faaliyet yürüttüğü her alanda etkisiz hale getirilmesi’ anlayışıyla hareket eden Mehmetçik, son 4 yılda FETÖ, DEAŞ ve PKK’lı 523 elebaşını etkisiz hale getirerek örgütlerin kanlı eylem planlarını bozdu. PKK, 1990’lı yıllardan bu yana en zayıf dönemini yaşarken, yurt içindeki terörist sayısı da 2016’dan bugüne azalış trendini devam ettirdi. Sayı 2 bin 500 seviyelerinden 550’li rakamlara kadar geriledi. Ayrıca PKK’yla mücadele sonucunda örgütün eylem sayısı da son 2 yılda yarıya düştü.

PKK’lı teröristlerin yerin altına istiflediği bidonlardan silah, gıda ve mühimmatın dışında bol miktarda uyuşturucu ya da patlayıcı madde çıkıyor.

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Şırnak

KÖKLERİNE KIRAN GİRDİ

‘Kıran’ operasyonları, PKK’lı teröristlere son yıllarda vurulmuş en büyük darbe oldu. Kıran-6 kapsamında Şırnak’ın Cudi Dağı’nda arama-tarama yapan Mehmetçik, 3 teröristin öldürüldüğü bölgede binlerce kişiyi katledecek büyüklükte patlayıcı tespit etti. Timler bidon ve güğümlerin içine gizlenmiş yaklaşık 2 ton patlayıcı madde, 300 adet elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, 1 adet Rus yapımı antitank mayını, 2 adet intihar yeleği, 1 adet tabanca ve susturucu, çok miktarda kablo ile bin dolar para ele geçirdi.

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BOMBALI ARAÇ YAKALANDI

Yıllara göre bakıldığında ise 2019’un ilk 10 ayında engellenen eylem sayısı 258 olarak gerçekleşti. Buna göre, eylemlerden 236’sının patlayıcı maddeyle gerçekleştirilmesi planlandığı tespit edilirken, yine saldırı hazırlığında olan 2 bombalı araç da güvenlik birimlerince yakalandı. Bu arada İçişleri Bakanlığı verilerine göre, PKK, DEAŞ ve aşırı sol örgütlere yönelik sadece bu yıl 107 bin 767 operasyon gerçekleştirildi.

63.6 TON PATLAYICI

Son 2 yılda terör örgütlerinin yaklaşık 2 bin 500 sığınak ve barınağın imha edildiği operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve eylemlerde kullanılacak patlayıcı malzeme de bulunarak imha edildi. Buna göre çoğu ağır ve uzun namlulu 4 bin 482 silah (1389’u 2019’da) 764 bin mühimmat (257 bini 2019’da) ele geçirildi. Ayrıca yine 63.6 ton patlayıcı madde (40.6 tonu 2019’da), 2 bin 480 el bombası (808’i 2019’da), 1369 mayın/el yapımı patlayıcı (526’sı 2019’da) tespit edildi. Sözkonusu rakamlar terör örgütlerine karşı verilen mücadelenin boyutunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Her yer cephane

PKK’lı teröristlerin kış üslenmesini önlemek, sığınak, barınak, cephanelik ve mağaraları tespit etmek için yürütülen operasyonlar sürüyor. Bitlis kırsalında yüklü miktarda mühimmatla insanlara ait olduğu sanılan kemik parçaları ele geçirildi. Araziye gömülü 51 el bombası, 5 roket mühimmatı, 6 roket sevk fişeği, çeşitli çap ve ebatta 9 bin 200 fişek, 100 kilogram patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ve muhtelif gıdalarla aynı yerde bulunan kemik parçalarına delil niteliği taşıdığı için el konuldu. Siirt’in Pervari ilçesi kırsalında tespit edilen iki sığınakta ise 480 kalaşnikof mühimmatı, 300 pil, 250 adet kitap, ajanda, resim, 150 adet cd, İHA’lara karşı kullanılmak üzere alüminyum battaniye ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Bu arada, çözülmelerin devam ettiği PKK’dan iki terörist daha kaçarak devlete teslim oldu İçişleri Bakanlığı, PKK’ya 2015’te katılan ‘Şoreş Başkale’ kod adlı Abdülcelil Kutlar ve ‘Dijuvar’ kod adlı Mehmet Kuşci’nin, Van Emniyeti TEM Şube ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu Şırnak’ın Cizre ilçesi sınır hattında teslim olduklarını bildirdi. 2019’da ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 235’e yükseldi.