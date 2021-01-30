Güzel haberler çok yakın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Körfezi’nde kaçırılan Türk denizcilerle ilgili açıklama yaptı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’le İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde heyetler arası ve ikili görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, 15 mürettebatla ilgili soruyu cevapladı. Çavuşoğlu, “Dün (önceki gün) memnuniyet verici bir haber aldık. Mürettebat ve kaptan, Boden şirketinin yetkilileri ile temasa geçtiler ve 15 kardeşimizin hepsinin de sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Onun dışında tabii başlayan süreç ve detayları hakkında bilgi vermem mümkün değil. Ama güzel haberleri inşallah yakında alacağız. Bir süreç var, devam ediyor” şeklinde konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu

SALDIRILAR NASIL ÖNLENİR

Gabon yetkilileri ve Cumhurbaşkanı’na teşekkür eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanımız’ın talimatıyla, kurumlarımız arasında bir çalışma grubu oluşturduk, Gabon’a ve bölgeye gönderiyoruz. Bazı ülkelere ziyarette bulunacaklar. Maalesef bu bölgede, özellikle bu Gine Körfezi’nde korsanların gemilere saldırısı ilk değil, son da olmayacak gibi. Çok saldırılar oldu. Bundan sonra, özellikle gemilerimize yönelik, bu gemi bizim değil ama personel bizim. Ve diğer gemilere yönelik saldırıların önlenmesi konusunda neler yapılabilir, bunu da bölge ülkeleri ile ele alacağız. Tabii Gabon’a da özellikle heyetimiz bizzat giderek, Türkiye’nin teşekkürlerini iletmiş olacak. Verebileceğim bilgiler bunlar.”

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Gemiler kamera kuyruğunda

Açık denizlerdeki korsan saldırıları, yük gemilerinin güvenliklerini tekrar gözden geçirmesine sebep oldu. En son Gine Körfezi’nde Mozart’a yapılan saldırıdan sonra, Türkiye’deki yük gemisi firmaları gemi güvenliklerini arttırmaya başladı. Özellikle tamir ve bakım için tersaneye gelen birçok gemiye, bu esnada kamera sistemi kuruluyor. Optimum Teknolojik Hizmetler Yetkilisi Yavuz Aman, korsan saldırısından sonra yük gemilerinde kamera sistemi talebinin arttığı bilgisini verdi. Aman, “Özellikle Tuzla tersanesine bakıma gelen birçok yük gemisi firması, bizi arayıp bakım esnasında kamera sistemi de kurdurmak istiyor” dedi.

Bazı ülkeler özel güvenliği yasaklıyor

Son 10 yıldır en sık kullandıkları rotanın Batı Afrika ülkeleri olduğunu anlatan gemicilik firması yetkilisi Reşit Türüt, bölge ülkelerinin mevzuat yetersizlikleri ve karasularındaki güvenlik zaafları sebebiyle limanlarda hırsızlık, açık denizde ise korsan saldırıları gerçekleştiğini anlattı. Yerel mevzuatlar sebebiyle firmaların özel güvenlik almasının da özellikle yasaklandığı bilgisini veren Türüt, “Bu konuda yerel otoritelerle işbirliği halinde önleyici tedbirlerin alınması hususunda IMO (Uluslararası denizcilik organizasyonu) ve ILO (Uluslararası çalışma örgütü) gibi kurumların önderliğinde çalışmalar yapılmalı. Bu tehdidin acilen ortadan kaldırılması önem arz ediyor” dedi.