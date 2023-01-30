Hac başvuruları yarın sona erecek

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl e-Devlet üzerinden yapılan ön kayıt başvuruları, yoğun talep üzerine 31 Ocak'a kadar uzatıldı. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar, şubat ayında katsayıya dayanan kura sistemiyle belirlenecek. Katsayıları başvuru yaptıkları yıl süresinin iki ile çarpılmasıyla belirlenen adaylardan bu sene başvuran bir, 2 sene önce başvuran 4, 3 sene önce başvuran ise 9 defa kuraya dahil olacak.