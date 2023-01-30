|
Gündem

Hac başvuruları yarın sona erecek

Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adayların başvuru işlemleri yarın sona erecek.

17:12 . 30/01/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl e-Devlet üzerinden yapılan ön kayıt başvuruları, yoğun talep üzerine 31 Ocak'a kadar uzatıldı. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar, şubat ayında katsayıya dayanan kura sistemiyle belirlenecek. Katsayıları başvuru yaptıkları yıl süresinin iki ile çarpılmasıyla belirlenen adaylardan bu sene başvuran bir, 2 sene önce başvuran 4, 3 sene önce başvuran ise 9 defa kuraya dahil olacak.

65 YAŞ ÜSTÜ KURAYA KATILMAYACAK

Kuranın sonuçlanmasıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayı Türkiye'den kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak.

2020'deki kurada isimleri çıkmasına rağmen Kovid-19 salgını ve 65 yaş üstü kısıtlaması nedeniyle hacca gidemeyenler, kuraya katılmaksızın doğrudan hacca gidebilecek.

NÜFUSUN BİRDE BİRİ ORANINDA

Hacca gitmeye hak kazananlar, ilk defa müracaat eden ve kurada ismi çıkmayan birini yanlarına almak isterse kazanılan haklarını kaybedecek ve tekrar kuraya girmek zorunda kalacak. Böylece hac kontenjanı salgın öncesine dönen Türkiye, nüfusunun yaklaşık binde bir oranında hacı adayını Suudi Arabistan'a gönderecek. 2023 hac organizasyonu hazırlıklarını sürdüren Diyanet İşleri Başkanlığı, hac kafilesinde yer alacak görevlilere yönelik eğitim seminerleri vermeye başladı.



#Diyanet İşleri Başkanlığı
#Ankara
#hac
13 minutes ago
default-profile-img
Hac başvuruları yarın sona erecek
3600 prim günü EYT kapsamında mı?
MSB açıkladı: Irak’ın kuzeyinden kaçan iki terörist teslim oldu
Finlandiya Dışişleri Bakanı NATO'ya İsveç'le birlikte girmek istediklerini söyledi
Rekabet Kurumu'ndan Iveco'ya soruşturma
Peres'in omzunda bağ yaralanması
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.