Hac kayıt güncelleme işlemleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hac ön kayıt başvurularının sona erdiğini, hac kayıt güncelleme işlemlerinin ise 30 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, gelecek yıl düzenlenecek hac organizasyonuna ilişkin altyapı hizmetlerini büyük oranda tamamladıklarını söyledi.
Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun 14 Mart'ta aldığı kararlarla 2026 hac organizasyonu sürecinin başlatıldığını anımsatan Bircan, kurulun ilk defa hac başvurusu yapan ve daha önceki yıllarda kayıtları olup güncelleme yapmak isteyenlerin bizzat e-Devlet üzerinden kayıtlarını yapmaları yönünde karar aldığını hatırlattı.
"Sadece önceden kaydı olanların güncelleme işlemlerini alacağız"
Bircan, bu yıl 11 Ağustos'ta başlayan hac başvurularının 5 Eylül'de sona ermesinin planlandığını belirterek, şöyle devam etti:
Bu süreçte hacı adaylarının tercih edecekleri konaklama türlerinin önemli olduğunu ifade eden Bircan, bu konuyla il ve ilçe müftülüklerine müracaat edilmesi gerektiği, aksi takdirde kuradan sonra konaklama seçimlerinin değiştirilmeyeceği uyarısında bulundu.
"Kayıtlarını yenilemeyenler 2026 hac kurasına katılamayacaklar"
Bircan, hac kurasının ekimde noter huzurunda gerçekleştirileceği bilgisini verdi.