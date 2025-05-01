Hacettepe’ye dijital kampüs

Hacettepe Üniversitesi öğrencilerin ve personelin kampüs yaşamını kolaylaştırmak ve hizmetleri daha modern seviyeye taşımak için E-Kampüs Projesi’ni hayata geçirdi. Proje kapsamında, Hacettepe Üniversitesi öğrencileri ve personeli tek bir hesap sistemi ile kampüslerde dijital ödeme yapma imkanına sahip olacak. Beşe Bir Kampanyası ile Hacettepe Üniversitesi Öğrenci ve Memur Yemekhaneleri'nde anlaşmalı banka kartı üzerinden yapılan ödemelerde, aynı ay içerisinde her beşinci yemeğin ücreti kullanıcıların hesabına/kartına iade edilecek. Yemekhane ödeme sistemleri yenilenerek 7/24 aktif tutulacak.