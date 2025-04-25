İstanbul Silivri açıklarında 23 Nisan 2025’te meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Yıldız Teknik Üniversitesi örnek bir dayanışma seferberliği başlattı.





Üniversite yönetimi, Davutpaşa Kampüsü’nü vatandaşlar için güvenli bir alan hâline getirerek depremden etkilenenlere acil barınma ve temel ihtiyaç desteği sundu.





Yıldız Teknik’ten dayanışma seferberliği Gündem / Eğitim





Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve öğrenci kulüpleri harekete geçti

Yardım faaliyetlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla YTÜ Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı, YTÜ İletişim Koordinatörlüğü, güvenlik ve sivil savunma ekipleri ile ilgili müdürlükler alanda tam koordinasyon sağladı.





Üniversitenin 19 farklı öğrenci kulübü, yüzlerce gönüllü öğrencisiyle, lojistik destekten yardım dağıtımına, alan düzenlemesinden depremden etkilenen vatandaşlarla iletişime kadar birçok kritik alanda görev aldı.





Özellikle AFAD Kulübü, Dağcılık Kulübü ile Gezi ve Kampçılık Kulübü, çadırların kurulumu ve alanın organize edilmesinde öncü rol üstlenerek büyük bir özveri gösterdi.

Kampüse 150’den fazla çadır kuruldu

Davutpaşa Kampüsü’ndeki etkinlik alanında, kapalı spor salonunda ve kampüs içindeki camide ilk 24 saate yaklaşık 7 bin vatandaşımız ağırlandı. Etkinlik alanına 150’yi aşkın çadır kurulurken, YTÜ Kapalı Spor Salonu ve kampüsteki Sultan Abdülhamid Yıldız Camii barınma imkânı sundu. YTÜ kulüplerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve belediyelerin desteğiyle kurulan 4 mobil büfe ve ikram çadırlarında depremden etkilenenlere 24 saat sıcak yemek ve içecek ikramında bulunuldu.





Kampüste ayrıca acil sağlık hizmetleri için sağlık çadırı, anne-bebek bakım çadırı ve psikososyal destek çadırları kuruldu. Türk Kızılay’ın gönderdiği 200 adet battaniye, talep eden vatandaşlara ulaştırıldı.

“Bu süreci dayanışmayla ruhuyla birlikte aşacağız”

Kampüs alanında incelemelerde bulunan YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, yaptığı açıklamada, “Depremden etkilenen tüm öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Bu zorlu süreçte, Yıldız Teknik Üniversitesi olarak Davutpaşa Kampüsümüzde kurduğumuz seferberlik merkezimizle ve başta öğrenci kulüplerimiz olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının gönüllü katkılarıyla vatandaşlarımıza destek sunuyoruz. Ancak yaşadığımız süreç, bizlere bir kez daha Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatmaktadır. Bilimin rehberliğinde hazırlıklı olmak, olası can ve mal kayıplarını en aza indirmenin yegâne yoludur. Üniversiteler olarak bize düşen görev, bilimsel bilgi üretmek, deprem risklerini azaltmaya yönelik teknoloji ve yöntemler geliştirmek, farkındalık oluşturmak ve toplumu bilinçlendirmektir. Yıldız Teknik Üniversitesi olarak yıllardır afet yönetimi, kesintisiz iletişim, yapı güvenliği, sismik dayanıklılık ve acil durum planlaması gibi alanlarda yürüttüğümüz bilimsel çalışmalarla bu sorumluluğu omuzlarımızda taşıyoruz. İnşaat mühendisliğinden şehir planlamaya, psikoloji ve sosyal hizmetten bilgisayar teknolojilerine kadar çok disiplinli bir yaklaşımla toplumun her kesimi için güvenli ve dirençli yaşam alanları oluşturmayı hedefliyoruz. İnanıyoruz ki, YTÜ ailesi olarak, milletimizle el ele vererek bu süreci dayanışma ruhuyla, bilimsel çalışmalarla ve toplumsal sorumluluk bilinciyle birlikte aşacağız” dedi.

Kampüs binalarında hasar yok

Depremin ardından YTÜ’nün Yıldız ve Davutpaşa kampüslerindeki tüm binalarda detaylı teknik kontroller gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde herhangi bir yapısal hasara rastlanmadığı bildirildi.





YTÜ’de, öğrencilerin ve personelin durumunu göz önünde bulundurarak 24–25 Nisan 2025 tarihlerinde eğitime ara verildi. Bu tarihlerde yapılması planlanan quizler, proje kontrolleri, ödev teslimleri ve etkinlikler ileri bir tarihe ertelendi.



