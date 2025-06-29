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Hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

23:1829/06/2025, Pazar
AA
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Başoda'nın ölümüne neden olan sürücü gözaltına alındı.
Başoda'nın ölümüne neden olan sürücü gözaltına alındı.

Isparta'da hafif ticari araç, bahçe sulamak için yol kenarında bekleyen Mehmet Başoda'ya çarptı. 66 yaşındaki Başoda olay yerinde hayatını kaybetti.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Yalvaç'ın Bağkonak köyü mezarlık mevkisinde seyreden M.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, bahçe sulamak için yol kenarında bekleyen Mehmet Başoda'ya (66) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Başoda'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Başoda'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.



#Isparta
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