Hafız çocuklar CHP’yi gerdi

Zonguldak’ta hafızlığını tamamlayan 77 çocuk için düzenlenen program, CHP’yi rahatsız etti. Valilik önünde toplanan CHP Zonguldak İl Yönetimi, icazet merasimini “Türkiye laiktir, laik kalacak”, “Şeriata karşı omuz omuza” ve “Karanlığa teslim olmayacağız” gibi sloganlarla protesto etti.
Zonguldak’ta 77 hafız için mehteran eşliğinde gerçekleştirilen hafızlık icazet törenini hazmedemeyen CHP, sokaklara döküldü. Kur’an-ı Kerim’i ezberleyip hafızlık eğitimini tamamlayan 35’i erkek, 42’si kız olmak üzere 77 öğrenci için 19 Haziran’da Zonguldak’ta anlamlı bir tören düzenlendi. Şehir merkezinde mehteranlı kortej yürüyüşü yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve öğrencilere hafızlık belgeleri teslim edildi. Aradan iki gün geçtikten sonra CHP öncülüğünde toplanan grup, valilik önüne yürüyerek töreni hedef alan bir protesto eylemi düzenledi.
YİNE ATATÜRK İSTİSMARI
CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, parti mensupları, bazı sivil toplum temsilcileri ve yaklaşık 70 kişinin katıldığı yürüyüşte “Türkiye laiktir, laik kalacak”, “Şeriata karşı omuz omuza” ve “Karanlığa teslim olmayacağız” sloganları atıldı. Grup adına konuşan Dural, “Bizler yüzünü her zaman Ata’sına dönmüş Cumhuriyet insanlarıyız” ifadelerini kullandı. Dural, sosyal medyada ise “Atatürk’e döneceğiz, onun izinden yürüyecek, devrimlerinden asla taviz vermeyeceğiz” şeklinde bir mesaj paylaştı.