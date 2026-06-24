Hafız çocuklar CHP’yi gerdi

Zonguldak’ta 77 hafız için mehteran eşliğinde gerçekleştirilen hafızlık icazet törenini hazmedemeyen CHP, sokaklara döküldü. Kur’an-ı Kerim’i ezberleyip hafızlık eğitimini tamamlayan 35’i erkek, 42’si kız olmak üzere 77 öğrenci için 19 Haziran’da Zonguldak’ta anlamlı bir tören düzenlendi. Şehir merkezinde mehteranlı kortej yürüyüşü yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve öğrencilere hafızlık belgeleri teslim edildi. Aradan iki gün geçtikten sonra CHP öncülüğünde toplanan grup, valilik önüne yürüyerek töreni hedef alan bir protesto eylemi düzenledi.