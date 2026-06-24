Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Hafız çocuklar CHP’yi gerdi

Hafız çocuklar CHP’yi gerdi

Muhammed Vefa Yürekli
04:0024/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
CHP, hafız çocuklardan rahatsız oldu.
CHP, hafız çocuklardan rahatsız oldu.

Zonguldak’ta hafızlığını tamamlayan 77 çocuk için düzenlenen program, CHP’yi rahatsız etti. Valilik önünde toplanan CHP Zonguldak İl Yönetimi, icazet merasimini “Türkiye laiktir, laik kalacak”, “Şeriata karşı omuz omuza” ve “Karanlığa teslim olmayacağız” gibi sloganlarla protesto etti.

Zonguldak’ta 77 hafız için mehteran eşliğinde gerçekleştirilen hafızlık icazet törenini hazmedemeyen CHP, sokaklara döküldü. Kur’an-ı Kerim’i ezberleyip hafızlık eğitimini tamamlayan 35’i erkek, 42’si kız olmak üzere 77 öğrenci için 19 Haziran’da Zonguldak’ta anlamlı bir tören düzenlendi. Şehir merkezinde mehteranlı kortej yürüyüşü yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve öğrencilere hafızlık belgeleri teslim edildi. Aradan iki gün geçtikten sonra CHP öncülüğünde toplanan grup, valilik önüne yürüyerek töreni hedef alan bir protesto eylemi düzenledi.

YİNE ATATÜRK İSTİSMARI

CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, parti mensupları, bazı sivil toplum temsilcileri ve yaklaşık 70 kişinin katıldığı yürüyüşte “Türkiye laiktir, laik kalacak”, “Şeriata karşı omuz omuza” ve “Karanlığa teslim olmayacağız” sloganları atıldı. Grup adına konuşan Dural, “Bizler yüzünü her zaman Ata’sına dönmüş Cumhuriyet insanlarıyız” ifadelerini kullandı. Dural, sosyal medyada ise “Atatürk’e döneceğiz, onun izinden yürüyecek, devrimlerinden asla taviz vermeyeceğiz” şeklinde bir mesaj paylaştı.



#CHP
#Hafız
#Zonguldak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? DM ve hikâyelerde sorun yaşanıyor! 24 Haziran Instagram’da erişim sorunu son durum