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Cemal Enginyurt Özgür Özel'e 'yeni yol' çizdi: Yürüyüş başlasın

Cemal Enginyurt Özgür Özel'e 'yeni yol' çizdi: Yürüyüş başlasın

22:3623/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Enginyurt, Özel’in çıkışına “Yürüyüş” çağrısıyla destek verdi.
Enginyurt, Özel’in çıkışına “Yürüyüş” çağrısıyla destek verdi.

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin olağan kongre takvimini başlatma kararı almasının ardından gözler parti içindeki muhalefete çevrildi. CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Özgür Özel’in daha önce dile getirdiği “yeni yol” vurgusuna atıfta bulunarak, “Özgür Özel liderliğinde ‘Yürüyüş’ başlasın” çağrısı yaptı. Özel ve ekibinin yeni parti iddialarının konuşulduğu süreçte yapılan paylaşım, yeni partinin adının 'Yürüyüş' olacağı şeklinde yorumlandı.

CHP içerisinde 'mutlak butlan' tartışmaları sürerken Genel Başkan Kemal Kılıçdroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantıları yapıldı.

Partinin eylül ayının ilk haftasından itibaren olağan kongre takviminin başlatılacağı duyurulurken, il ve ilçe kongrelerinin takvimi ise önümüzdeki günlerde duyurulacağı aktarıldı.

Engünyurt'tan zamanlaması dikkat çeken paylaşım

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da Kılıçdaroğlu yönetiminin açıkladığı kurultay takvimine tepki göstererek, "Öyleyse yeni yol bulma zamanı gelmiş ve hak doğmuştur. Özgür Özel liderliğinde 'YÜRÜYÜŞ' başlasın" paylaşımı yaptı.

Partinin adı 'Yürüyüş' mü olacak?

Enginyurt'un bu paylaşımının zamanlaması ise dikkat çekti.

CHP'nin Meclis grup toplantısında konuşan Özgür Özel, 'yeni bir yol bulacaklarını' ifade ederek,"Bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız, açacağız. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Ama eninde sonunda iktidara kavuşacağız" demişti.

Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kuracağı iddialarının gündemde olduğu bu dönemde Cemal Enginyurt'un "'YÜRÜYÜŞ' başlasın" paylaşımı, eski CHP liderinin kuracağı partinin adı olacağı şeklinde yorumlandı.



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