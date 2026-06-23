Cemal Enginyurt Özgür Özel'e 'yeni yol' çizdi: Yürüyüş başlasın

CHP'nin Meclis grup toplantısında konuşan Özgür Özel, 'yeni bir yol bulacaklarını' ifade ederek,"Bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız, açacağız. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Ama eninde sonunda iktidara kavuşacağız" demişti.